Investeringsfonds Value8 komt eindelijk met cijfers over 2016

'Best gek', vindt Value8-topman Peter Paul de Vries het om pas in november 2017 te praten over de jaarcijfers over 2016. ,,2016 is al lang geleden. We hebben de cijfers over de eerste helft van 2017 al gepubliceerd.’’

De Vries geeft grif toe dat het allemaal niet fraai is. Maar 2016 was een roerig jaar en de nasleep daarvan liep door tot ver in 2017. Eerder konden de jaarcijfers niet worden gepubliceerd, benadrukt hij. Dat komt omdat er eerst een onderzoek moest worden gedaan van mogelijke illegale activiteiten bij een trustkantoor uit de bedrijvenstal van Value8. ,,Maar er blijkt gelukkig niets aan de hand'', aldus De Vries.

Dat is het goede nieuws, maar de cijfers tonen geen fraai beeld. Het verlies over 2016 blijkt veel groter dan eerder verwacht en aandeelhouders kunnen een dividend in contanten vergeten als het aan De Vries ligt. Die is overigens zelf de grootste aandeelhouder in het fonds. Bovendien blijkt per saldo dat de bedrijven minder waard zijn dan ze in de boeken stonden.

Eenmalige posten

Zelf tilt De Vries niet zo zwaar aan de tegenvallende cijfers. ,,Dat verlies komt vooral door allerlei eenmalige posten.’’ Zelf kijkt hij alweer vooruit. ,,Het gaat goed met de bedrijven. De cijfers over het eerste halfjaar van 2017 laten zien dat de winstgevendheid van onze bedrijven verder is toegenomen.’’

De Vries trekt wel lering uit de roerige periode. Een van de kritiekpunten was dat Value8 een vrij ondoorzichtig fonds is. Het bedrijf heeft belangen in een groot aantal uiteenlopende bedrijven, van dierenwinkels tot trustkantoren en van vegetarische kaasmakers tot leveranciers van medische hulpmiddelen. Veel van de kleinere bedrijven worden nu samen ondergebracht in een leeg beursfonds Nedsense. Dat scheelt een sloot bedrijfsnamen en resultatenopsommingen in het jaarverslag. ,,We willen ons meer richten op onze grote bedrijven en de kleintjes worden daarom in een beursfonds samengevoegd’’, verklaart De Vries. ,,Dat maakt Value8 transparanter voor de belegger.’’