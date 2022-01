Investeerders lijven producent fietsen Batavus en Sparta in

Pakketstress Niet alle cadeautjes voor kerst in huis: ‘Ik denk dat dit de drukste week ooit is’

De kans is groot dat niet alle kerstcadeautjes voor zaterdag worden bezorgd. Ondanks inzet van duizenden extra medewerkers is de ‘pakketpiek’ momenteel zo hoog dat een deel pas maandag of later bij de klant wordt afgeleverd.

24 december