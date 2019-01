‘Investeerder Brookfield aast op KPN’

Hoe paarden­vlees van twee Bredase handelaren in rundvlees­la­sag­ne in heel Europa kwam

30 januari BREDA - Wie zijn de twee Nederlandse paardenvleeshandelaren die terecht staan in Parijs? Zijn het berekenende criminelen of zijn ze zelf slachtoffer? ,,Ze noemden me El Rey de los Caballeros, de koning van de paarden!’’