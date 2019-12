Inval bij Vattenfall in onderzoek naar foute verkooppraktijken

,,De inval maakt onderdeel uit van ons onderzoek naar misleiding bij de verkoop van energiecontracten”, meldt een woordvoerder van toezichthouder ACM. Vanochtend begon de inval bij het kantoor van Vattenfall in Weesp, waar de ‘commerciële buitendienst’ gevestigd is. Daar werken circa 200 verkopers. ,,Ze willen verschillende mensen spreken, tijdens de lunch waren ze er ook nog”, meldt een woordvoerder van Vattenfall. ,,We werken volledig mee aan het onderzoek.”

De ACM geeft geen verdere details over de inval, wat ze precies verzamelen en wie ze ondervragen. Maar de toezichthouder doet al langer onderzoek naar malafide verkooppraktijken. Vooral bij deurverkoop gaat het vaak mis, zo onthulde deze nieuwssite eerder. Er worden babbeltrucs gebruikt om binnen te komen en verkopers sjoemelen met het verwachte maandverbruik. Eén van de verkopers stelde ‘een oplichter in dienst van Nuon’ te zijn. Deze site kreeg inzage in honderden recente klachten over Nuon, daaruit blijkt dat contracten aangesmeerd worden aan oudere, demente en soms zelfs blinde klanten. Vattenfall heeft echter ‘vertrouwen in de uitkomsten van het onderzoek', meldt de woordvoerder. ,,We hebben nooit ontkend dat er dingen fout gaan, maar onze processen bij de deurverkoop zijn goed geregeld.”