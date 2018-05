Inval bij accountant KPMG om witwaszaak

Het onderzoek vindt plaats op verzoek van het OM op Curaçao. Woensdag is al een huiszoeking gedaan op het kantoor van KPMG op Curaçao, waarbij informatie in beslag werd genomen. Maar ook op de KPMG-servers in Amstelveen is mogelijk informatie opgeslagen.



Ondanks de invallen zijn er vooralsnog geen arrestaties verricht, niet op Curaçao en niet in Nederland. KPMG Nederland is volgens het OM op Curaçao ook niet betrokken bij de witwaszaak.



Volgens een welingelichte bron ligt het onderzoek in het verlengde van het langlopende strafonderzoek Cymbal dat momenteel bij de rechtbank Zwolle ligt. Een familie uit Curaçao wordt daarbij verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar.