Intertoys zoekt kapitaal: problemen met bevoorrading winkels

Brilleslijper geeft aan dat de onderneming druk aan het overleggen is met kredietverstrekkers over nieuw werkkapitaal. ,,Vooral deze maand is lastig, maar we hebben er vertrouwen in dat het goed komt. Zeker vanaf oktober breken de beste tijden aan voor de speelgoedbranche, we zijn hard aan het werk om alles op de rails te krijgen.’’



Intertoys maakte afgelopen maart een doorstart nadat de keten een maand eerder failliet was verklaard. De Portugese investeerder Green Swan nam de winkels over van het Britse Alteri Investors. Een flink aantal filialen sloot de deuren, van de 286 eigen vestigingen zijn nu nog 127 winkels open. Daarnaast zijn er tachtig franchisers bij Intertoys aangesloten.



Volgens ingewijden kon Green Swan Intertoys voor een prikkie kopen, maar zijn de Portugezen veel geld kwijt aan het bevoorraden en ombouwen van de winkels. Het is de bedoeling dat de filialen meer zijn dan alleen een plek waar je speelgoed koopt. Green Swan-eigenaar Paulo Andrez liet eerder dit jaar weten dat het ‘een feestje’ moet worden om naar de winkels te komen. De grotere winkels worden onder meer uitgerust met een karaokestudio waar kinderen hun eigen videoclips kunnen opnemen, een escaperoom of gameruimte in een virtual-reality-omgeving.