Internetoplichting: veel mensen nemen hun verlies en doen geen aangifte

Zo'n 2,7 procent van de Nederlanders was vorig jaar slachtoffer van zogeheten aankoopfraude. In de meeste gevallen gebeurde dat op een site voor tweedehandsspullen, zoals Marktplaats. Een kwart van de gedupeerden trapte in de val van een nepwebwinkel. De slachtoffers dachten dat ze kleren, schoenen, smartphones, laptops of toegangskaartjes kochten.