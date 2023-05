Inspectie: Schiphol beschermt personeel onvoldoende tegen uitstoot

Ziggo kan straks ook tarieven omlaag gooien, mochten prijzen in Nederland ooit gaan dalen

Kabelaar Ziggo kan lagere tarieven gaan rekenen aan nieuwe én bestaande klanten, mochten de consumentenprijzen in Nederland dalen. Vooralsnog was een verlaging om die reden onmogelijk volgens de voorwaarden, alleen een verhoging was toegestaan.