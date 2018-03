ING trekt omstreden salarisverhoging topman Ralph Hamers in

Topman Hamers wordt volgens de bank, in vergelijking met wat banktopmannen verdienen in het buitenland, al jaren onderbetaald. De forse verhoging zou daarom gerechtvaardigd zijn.



De raad van commissarissen van de bank wilde zijn totale beloning met de helft verhogen naar 3 miljoen euro, maar ziet daar van af onder druk van de felle reacties die dat voorstel teweegbracht in politiek en maatschappij.

'Schandelijk'

Vrijwel de gehele Tweede Kamer wilde dat ING tekst en uitleg kwam geven en steunde het voorstel van GroenLinks en D66 om president-commissaris van ING, Jeroen van der Veer, te laten opdraven.



De voorgenomen salarisverhoging van Hamers werd omschreven als 'bizar besluit', 'schandelijk' en 'arrogant, onwenselijk en maatschappelijk onbeschoft'. Minister Hoekstra van Financiën gaf aan 'not amused' te zijn.

Onderschat

ING wilde het salaris van Hamers vanaf 2018 jaarlijks aanvullen met extra aandelen in de bank. Die constructie zou niet vallen onder de Nederlandse bonusrestricties voor financiële instellingen, omdat er geen prestatiedoel aan gekoppeld zijn.



,,Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat'', liet president-commissaris Jeroen van der Veer in een verklaring weten. ,,Wij als raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor dit voorstel en betreuren de commotie die het heeft veroorzaakt.''

Schade voorkomen

Door het voorstel niet in stemming te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering hoopt ING een langdurige discussie, die de bank mogelijk schade kan berokkenen, te voorkomen. De raad van commissarissen gaat terug naar de tekentafel om tot een nieuw beloningsbeleid te komen waarmee het bestuurders toch een concurrerend salaris kan bieden.



Voor Hamers betekent een en ander dat hij het dit jaar met een bescheiden loonsverhoging moet doen. Het huidige beloningsbeleid biedt ruimte voor een stijging van 2,2 procent, liet een woordvoerder desgevraagd weten. Een nieuw voorstel waarmee zijn beloning verder kan worden opgekrikt, wordt op zijn vroegst volgend jaar behandeld op de aandeelhoudersvergadering, zei hij.

'Overwinning'

Politieke partijen in de Tweede Kamer zijn blij dat ING afziet van Hamers' loonsverhoging. GroenLinks-leider Jesse Klaver, die werkt aan een wet om zulke loonsverhogingen voor bankiers te dwarsbomen, spreekt van een ,,belangrijke overwinning''.



Wel gaat GroenLinks door met de wet. ,,Om ook in de toekomst de buitensporige salarisverhogingen van bankiers te voorkomen.'' Regeringspartijen CDA en D66 zijn ook tevreden dat ING zich heeft bedacht. ,,En terecht!'' reageert D66-Kamerlid Steven van Weyenberg op Twitter. ,,Druk van klanten, Kamer en regering werkt.''



Zijn CDA-collega Erik Ronnes: ,,Gelukkig trekt ING bizarre loonsverhoging in. De vraag blijft wel hoe het zover heeft kunnen komen.'' Ronnes maakt uit de affaire op dat ,,de kloof tussen bankentop en maatschappij nog levensgroot'' is. Hij waarschuwt dat het ,,laatste woord hierover nog niet gezegd'' is.

Verheugd

De FNV is bijzonder verheugd dat de salarisverhoging van Hamers niet doorgaat. ,,Het is een verstandig besluit dat de raad van commissarissen uiteindelijk kiest voor ING en niet voor de bankrekening van Hamer'', aldus vakbondsbestuurder Gerard van Hees.



Van Hees zegt dat hij er respect voor heeft dat de commissarissen naar de maatschappij luisteren en hun fouten durven in te zien. ,,Dat schept vertrouwen voor de bankensector.''



Om te voorkomen dat commissarissen in de toekomst toch weer een dergelijke fout maken, wil FNV met de banken en verzekeraars afspraken maken over de topinkomens.