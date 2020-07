‘ING sluit per direct kwart van de kantoren’

Volgens de bank zijn klanten niet alleen meer gaan internetbankieren, maar komen ze ook nauwelijks meer terug bij de filialen nu die na de lockdown weer opengaan. ,,Er zijn kantoren waar nu gemiddeld twee tot drie klanten per uur komen. Dat is wel heel erg weinig’’, aldus Van Dusschoten.

Eind vorig jaar besloot ING al 40 procent van de servicebalies in vestigingen van winkels van Bruna, Primera en The Read Shop te gaan sluiten. De dienstverlening van reguliere bankzaken in de 42 kantoren die nu ook dichtgaan, wordt overgeheveld naar 42 extra servicepunten.