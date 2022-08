Inflatie eurozone bereikt recordhoogte van bijna 9 procent

De inflatie in de eurozone is in juli definitief uitgekomen op 8,9 procent. Europees statistiekbureau Eurostat kwam vandaag met een definitieve berekening. Deze was gelijk aan de voorlopige raming die eind juli was gepubliceerd. In juni was de inflatie nog 8,6 procent.