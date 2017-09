In Dubai vlieg je straks in een onbemande taxi

videoIn Dubai neem je straks geen normale taxi, maar pak je een onbemande luchttaxi. Gisteren werd de allereerste testvlucht gemaakt, en die verliep succesvol. Consumenten moeten nog wel even geduld hebben. Het toestel is pas over vijf jaar voor iedereen beschikbaar.

In plaats van in de file te staan of de metro te nemen naar een van de vele luxe winkelcentra, kunnen inwoners en toeristen in Dubai binnen afzienbare tijd een onbemande luchttaxi pakken. Het toestel biedt ruimte aan twee personen en vliegt maximaal 100 kilometer per uur.

Dubai hield gisteren de allereerste testvlucht. Trots meldde de kroonprins van Dubai, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum na afloop van de geslaagde rit: ,,Dit is een nieuw bewijs dat we ons inzetten om positieve en innovatieve veranderingen teweeg te brengen. We onderzoeken voortdurend de mogelijkheden om welvaart en geluk in onze maatschappij te bevorderen.”

Snelheid

De luchttaxi is ontwikkeld door het Duitse bedrijf Volocopter en kan bij een gemiddelde snelheid van 50 kilometer per uur tot 30 minuten in de lucht vliegen. Het ding vliegt op schone energie én maakt nauwelijks lawaai.

Overigens zal het nog wel even duren voordat consumenten de luchttaxi kunnen pakken. De autoriteiten denken nog zeker vijf jaar nodig te hebben voordat zij de wet- en regelgeving op orde hebben.

Tegen de tijd dat de vliegende taxi’s daadwerkelijk in Dubai in gebruik worden genomen, zullen ze gezien alle ontwikkelingen ongetwijfeld langer én sneller vliegen dan nu.