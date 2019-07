In 5 jaar tijd ruim 35.000 migranten uit India naar ons land: ‘Zijn slim en werken hard’

Kwamen er in 2012 nog 3955 Indiase immigranten onze kant op, in 2017 waren dat er al 8630. In die vijf jaar kwamen in totaal 35.490 Indiërs hierheen. Het betreft vrijwel allemaal hoogopgeleide werknemers die in de ICT komen werken. Grote bedrijven halen hen via de populaire kennismigrantenregeling hierheen. Mits aan enkele eisen wordt voldaan - zo moet een bepaald minimumsalaris worden betaald - verstrekt de IND relatief gemakkelijk een visum.



Vinay Dasa is niet verbaasd over de groeiende populariteit van Indiase werknemers. Zelf kwam hij in 2008 op 25-jarige leeftijd uit India naar Nederland om als software-ingenieur bij Philips te werken. Met zijn zelf opgerichte bedrijf Teamexpat rekruteert hij tegenwoordig landgenoten voor grote bedrijven in de Brainport-regio, zoals ASML en Philips.



,,India telt de grootste ICT-arbeidsmarkt ter wereld. Er wonen 1,3 miljard mensen, dat is een enorme vijver vol talent. En India was lange tijd een Britse kolonie, iedereen spreekt goed Engels. Dat maakt Indiase werknemers zeer aantrekkelijk voor Nederlandse bedrijven."

Cricket en lezen

Quote India kent de grootste ICT-arbeids­markt ter wereld, er wonen 1,3 miljard mensen Vinay Dasa, Teamexpat Frank Korf, met zijn bedrijf WorldEmp uit Velsen werft hij Indiase werknemers, steekt eveneens de loftrompet. ,,Indiërs zijn slim, leergierig, werken hard en integreren doorgaans goed. Als je vraagt wat hun hobby's zijn krijg je twee antwoorden: cricket en véél lezen. Dan bedoelen ze geen Harry Potter, maar vakliteratuur om zich te kunnen ontwikkelen.”



Met name multinationals en techbedrijven willen Indiërs, ziet Teamexpat oprichter Dasa. ,,Bedrijven als Philips, Shell, Booking.com hebben eigen onderzoekscentra en hebben daarvoor hoogopgeleide werknemers nodig." Dasa haalt ze uit de regio Bangalore. ,,Dat is het Silicon Valley van India.”



Zelf koos Dasa destijds voor Nederland omdat zijn vrouw, eveneens ICT’er, van de IND hier ook mocht werken. ,,Dat mocht in de VS, waar we ook heen konden, niet." Hij had destijds niet vermoed dat hij nu nog in Nederland zou verblijven. ,,Ik had destijds nog nooit van het land gehoord en kende alleen Amsterdam.”



Verder lezen na de foto

Volledig scherm In Amstelveen woont een grote groep mensen afkomstig uit India. Hier supermarkt Spice waar Indiërs uit de wijde omtrek komen om Indiase producten te kopen. © Dingena Mol

Hoewel Indiërs modelwerknemers zijn, is goede scouting wél vereist, zegt Korf van WorldEmp. Hij ziet dat veel werkgevers zelf op LinkedIn gaan zoeken. ,,Dat werkt meestal niet, lang niet elke werknemer is geschikt en kan hier aarden." Zelf bezit WorldEmp daarom een eigen kantoor in Pune, bij Mumbai. ,,Wij hebben psychologen in dienst die testen of werknemers zich sociaal en cultureel kunnen aanpassen. Als een werknemer niet happy is, is dat slecht voor hemzelf én de werkgever.”



CBS-cijfers laten zien dat het overgrote deel van de Indiase immigranten opvallend genoeg in slechts enkele gemeenten terechtkomen: Amsterdam, Den Haag, Amstelveen, Eindhoven, Rotterdam en Delft. Meest opvallend is hun aanwezigheid in Amstelveen, waar op 90.000 inwoners zeker 5000 Indiërs wonen. De stad geldt inmiddels in de volksmond als 'Little India' of 'Mumbai aan de Amstel'.

Quote Veel werkgevers gaan zelf op LinkedIn zoeken. Dat werkt meestal niet Frank Korf, CEO WorldEmp

Volgens Vinay Dasa is het logisch dat Indiase immigranten voor de grote steden kiezen. ,,In kleine dorpen voelen ze zich minder welkom, zo open zijn Nederlanders niet. Indiërs willen hun kinderen bovendien naar een internationale school sturen. In de stad zijn verder Indiase restaurants en winkels beschikbaar en kunnen ze bij elkaar in de buurt wonen.”



Probleem is wel de huisvesting, stelt Dasa. Het is in Eindhoven erg lastig om woningen voor Indiase immigranten te regelen. ,,Zeker vorig jaar was crazy, toen rekruteerden bedrijven op grote schaal. Dit jaar lukt het wat beter."

Volledig scherm Vinay Dasa van Teamexpat kwam in 2008 van India naar Nederland. © Jean Pierre Reijnen

Expatregeling