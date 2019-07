IMF verlaagt opnieuw groeiprognose wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeivoorspellingen voor de wereldeconomie met 0,1 procent verlaagd naar 3,2 procent. Mede door de aanhoudende handelsoorlog is het daarbij onzeker of het in de ramingen opgenomen groeiherstel voor 2020 realistisch is.

Daarvoor is het nodig dat de situatie in enkele probleemmarkten stabiliseert en de Verenigde Staten en China vooruitgang boeken bij het oplossen van hun handelsvete, aldus het IMF. De prognose voor volgend jaar bedraagt nu 3,5 procent. Ook dat is 0,1 procentpunt minder dan waar de organisatie uit Washington eerder op rekende.

Sinds de laatste raming in april zijn de VS met nieuwe importheffingen gekomen voor allerlei Chinese producten, wat resulteerde in vergeldingen van Chinese zijde. Sinds de G20-top vorig maand is het conflict niet verder geëscaleerd, maar het IMF benadrukt dat de toeleveringsketens van grote techbedrijven wel bedreigd worden door mogelijke sancties. Ook vormt de brexit nog steeds een bron van onzekerheid en zijn de spanningen rond Iran opgelopen.

Opkomende markten

Met name voor opkomende markten heeft het IMF de voorspellingen naar beneden bijgesteld. Zo is het fonds flink negatiever geworden over de vooruitzichten voor Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika. De ramingen voor China zijn ook iets lager dan in april, maar dat was onlangs al naar buiten gebracht.