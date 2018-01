Ikea-oprichter Ingvar Kamprad (91) overleden

,,De stichter van IKEA en van Ikano en een van de grootste ondernemers van de twintigste eeuw, Ingvar Kamprad is op 27 januari vreedzaam heengegaan in zijn huis in Smaland, Zweden'', zei de winkelketen in een bericht op zijn website. ,,Ingvar zal erg worden gemist door zijn familie en zal warm worden herinnerd door zijn medewerkers wereldwijd.''



Geboren ondernemer Kamprad begon op zijn vijfde met het verkopen van lucifers, die hij per fiets rond bracht. Hij was pas 17 jaar oud toen hij zijn eerste IKEA opende in zijn geboorteplaats Almhult. In 1956 kwam hij op het idee van voorverpakte meubels toen hij zag hoe een werknemer de poten van een tafel haalde om te vervoeren in de auto van een klant.



De keten noemt Kamprad een 'typische Zweedse ondernemer: hardwerkend en koppig, maar warm en met een fonkeling in de ogen.'' Kamprad was multimiljardair met een geschat vermogen van meer dan 60 miljard euro in 2016, maar stond bekend om zijn zuinigheid. Hij vertelde in een documentaire op de Zweedse tv dat zijn kleding van de vlooienmarkt komt. Hij wilde daarmee een goed voorbeeld geven. Ook zei hij in 2008 dat hij in Nederland ver over zijn limiet ging toen hij 22 euro neerlegde voor een knipbeurt bij een lokale kapper.



In 1994 werd bekend dat Kamprad tijdens de Tweede Wereldoorlog pro-nazibijeenkomsten had bezocht in Zweden. Hij noemde het later 'jeugdige onbezonnenheid' en 'de grootste fout van mijn leven'.



De IKEA-stichter vervulde al sinds 1988 geen actieve rol meer bij het bedrijf, maar bleef aan als adviseur tot 2014. Volgens een woordvoerder nam Kamprad het besluit omdat hij het concern wilde overdragen aan een jongere generatie. Zijn invloed op het bedrijf is echter tot op de dag van vandaag te merken. Zo stelde IKEA vorig jaar Jesper Brodin aan als nieuwe topman, die mede doordat hij een oud-assistent is van Kamprad de voorkeur kreeg boven zijn concurrenten.