'Ik wist niet dat je je moest melden'

Quote Ik ben dankbaar. Ik wist dat ik er recht op had. Fijn dat iemand helpt Annie Gerritsen Vergeten pensioenen heten ze in de pensioenwereld. Annie Gerritsen uit Soest weet er sinds kort alles van. Na haar pensionering - nu zes jaar geleden - kreeg ze elke maand haar AOW uitgekeerd.



Maar geen pensioenuitkering. ,,Ik heb jaren als bejaardenverzorgster gewerkt en toen verdiende ik genoeg om pensioen op te bouwen. Ik heb na mijn pensionering nog geïnformeerd bij mijn werkgever over een pensioen. Maar ze vertelden me dat ik daar geen recht op had.''



Gerritsen liet het er verder bij zitten. Ze dacht er niet aan om te informeren bij het pensioenfonds. ,,Mijn man kreeg het pensioen automatisch. Ik wist niet dat je er zelf achteraan moest. Ik wist zeker dat het niet klopte, maar ik had geen zin in een rechtszaak. Die had ik al gevoerd toen ik wegens artrose werd afgekeurd. Dat geeft alleen maar spanningen en stress, dat wilde ik niet.''



Vorige week kwam er alsnog gerechtigheid. Het pensioenfonds had haar opgespoord en kwam vertellen dat ze haar pensioen alsnog krijgt uitgekeerd.



Het is niet de zilvervloot die binnenloopt, maar dat maakt Gerritsen niet uit. ,,Ik heb het zes jaar zonder dat pensioen gered, dus dat is het punt niet. Ik ben dankbaar. Ik wist dat ik er recht op had. Het is fijn dat iemand zijn hand uitsteekt en je helpt.''

Italiaans dorp

Dankbaarheid, dat komt Daniel van 't Wel, pensioenspecialist bij pensioenuitvoerder MN, vaak tegen. De afgelopen jaren wist hij met zijn collega's duizenden mensen op te sporen, onder andere voor pensioenfonds PMT. ,,Bijvoorbeeld een man in een klein Italiaans dorpje. Hij had nog 15.000 euro te goed. Die man was zo blij. Hij heeft ons een taart gestuurd als bedankje.''

Het klinkt ongelooflijk, maar jaarlijks vergeten tienduizenden mensen zich te melden bij het pensioenfonds als ze met pensioen gaan. ,,Dan gaat het meestal wel om kleine pensioenen'', zegt een woordvoerder van PFZW, het pensioenfonds voor de zorg. Het zijn vaak mensen die een paar jaar in een sector hebben gewerkt en vaak niet eens meer weten dat ze pensioen hebben opgebouwd.

De meeste mensen die zich niet melden worden al snel gevonden. Het pensioenfonds ziet direct dat iemand zich niet meldt voor een pensioen nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Een telefoontje om de mensen er op te attenderen dat ze het pensioen moeten aanvragen is dan voldoende.

Moeilijker te vinden

Maar sommige mensen zijn moeilijker te vinden. Ze zijn verhuisd zonder een adreswijziging door te geven of willen niet gevonden worden. Sommige mensen zijn op de vlucht voor een ex of bijvoorbeeld de belastingdienst.

Maar de meeste mensen die zich niet melden zijn het simpelweg vergeten. Of ze zijn overleden en de nabestaanden weten niet dat ze recht hebben op een pensioen.

Bij ABP zijn ze nog naar 19.000 mensen op zoek. En dat leidt tot mooie resultaten. ,,We vonden een vrouw in een hostel in Thailand. Ze was na het overlijden van haar man op de fiets door Azië gaan reizen. Via via kwamen we aan een e-mailadres en zo kregen we contact. Ze was enorm blij, want ze kon het geld goed gebruiken'', zegt Juriën Glaudemans, teamleider bij ABP.

Zo vonden ze ook een vrouw in Port of Spain in Trinidad/Tobago. ,,Wij dachten dat Port of Spain in Spanje lag'', vertelt Glaudemans. ,,Via haar oude adres kregen we een telefoonnummer, maar daar woonde ze niet meer. Maar we kregen weer een nieuw telefoonnummer. Dat klopte ook niet meer. Maar we kregen ook een e-mailadres en dat was raak.''

Ereschuld

Op de totale pensioenpot vormen de 'vergeten pensioenen' kleine bedragen. Maar voor pensioenfondsen is het een soort ereschuld die ze graag willen voldoen.

Daarom gaat de jacht op de vergeten pensioenen door. Al zitten er wel grenzen aan. ,,Bij heel kleine pensioenen spenderen we minder tijd aan de zoektocht. De kosten moeten wel tegen de baten opwegen'', zegt In 't Wel. Bij 50 euro of meer per maand worden social media ingezet bij de zoektocht. Bij een pensioen van 100 euro per jaar of minder wordt de zoektocht na een paar uurtjes gestaakt, is de vuistregel.