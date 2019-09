‘Ik wilde laatst schoenen aan mijn zoon geven, maar ik had het geld niet’

Bart: ,,Ik ben voorstander van een basisinkomen, een gegarandeerd inkomen dat iedereen van de overheid krijgt, ongeacht functie en uren. Ik hoef echt geen overuren betaald te krijgen, je doet wat nodig is, en wat je leuk vindt voor je baan. Ik ga ervan uit dat anderen ook zo werken. Ik geef niet om geld.’’



Heleen: ,,Toen ik in de reclamewereld werkte, liet ik me eens verleiden door een aanbod voor salarisverhoging plus een auto van de zaak. Binnen de kortste keren was ik opgebrand. Nu verdien ik veel minder, maar mijn werk geeft me een gevoel van vervulling.’’