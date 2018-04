Hyves is terug, met dank aan dit bedrijf uit Enschede

Het sociale medium Hyves kende op z'n hoogtijdagen bijna 10 miljoen gebruikers in Nederland, maar stortte door de komst van Facebook volledig in. Inmiddels wordt de roep om een terugkeer steeds luider.

,,Ons werk is onlinecommunity's bouwen, dat doen we voor bijvoorbeeld Greenpeace", legt oprichter Taco Potze van GoalGorilla uit. ,,Als grapje bouwden we deze week Hyves na. Wij hadden alleen niet verwacht dat het zo storm zou lopen."

Volledig scherm Taco Potze van GoalGorilla. © Frans Nikkels

Glitterplaatjes

Vanochtend stond de teller op 800 inschrijvingen, een paar uur later was de 1.200 al gepasseerd. Op de pagina kunnen leden groepen aanmaken en berichten delen. Daarop kunnen anderen weer 'respect' geven. ,,Er zijn al zo'n 50 groepen, van glitterplaatjes tot kattenfoto's. Wij denken dat mensen op lokaal niveau behoefte hebben in hun eigen taal met elkaar te praten. Die behoefte is er altijd wel geweest, maar nooit meer vervuld sinds Hyves stopte in 2013. Het hoeft er dan niet eens zo gelikt uit te zien als Facebook."

De pagina is een parodie op Hyves, de echte rechten liggen nog steeds bij de Telegraaf Media Groep. Potze wil deze week contact opnemen met TMG om te kijken of er samenwerking in zit.

100 procent veilig

De veiligheid is in ieder geval gewaarborgd op de nieuwe Hyves. ,,Wij doen niet aan algoritmes, reclames of data-opslag. We hebben niet eens een businessmodel. Wat ik wel kan zeggen is dat onze site 100 procent veilig is."

De GoalGorilla-baas krijgt veel verzoeken binnen voor extra functionaliteiten. Zo kunnen leden nog geen vrienden met elkaar worden. Eerst wordt echter gewerkt aan de dansende banaan. Die was razend populair op Hyves om als reactie bij berichten te plaatsen.