'Huizenprijzen gaan nóg harder stijgen'

Voor dit jaar gaan de onderzoekers uit van een huizenprijsstijging van 8,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Voor volgend jaar vermoeden zij dat de huizenprijzen met 7 procent stijgen in plaats van de aanvankelijk voorspelde 5 procent. Een fikse bijstelling voor 2019 dus.

'Zachte landing'

Die bijstelling hangt samen met de verwachte ontwikkeling van de officiële rentetarieven. Onlangs meldde de Europese Centrale Bank eind dit jaar de geldpers te zullen stopzetten, maar het kondigde ook aan dat het een 'zachte landing' zal worden. Dat betekent dat de rentetarieven van de centrale bank waarschijnlijk tot de zomer van 2019 op hun huidige, historisch lage niveaus blijven. Voor bijvoorbeeld de rente op hypotheken of spaarproducten verandert er voorlopig dus weinig. Econoom Philip Bokeloh voegt nog een reden toe voor de aangepaste prognoses: ,,Het is voor potentiële kopers door het beperkte woningaanbod steeds lastiger om een geschikt huis te vinden. Deze ontwikkelingen samen vormden de aanleiding om onze prijsramingen te verhogen."

Aangezien het woningtekort nog lang niet uit de wereld is geholpen, hebben de verkopers het voor het zeggen op de woningmarkt. Zij kunnen veel vragen en hoeven weinig concessies te doen, constateren ook de economen van ABN Amro. Dit wordt onderschreven door de cijfers: de gemiddelde vraagprijs voor een bestaande woning lag op basis van cijfers van de website huizenzoeker.nl in juni op 377.000 euro, 12 procent meer dan een jaar geleden.

Wie denkt dat de fikse huizenprijzen kopers afschrikt, heeft het mis. In bijkans de helft van de transacties bieden kopers de vraagprijs. Het verschil tussen de vraag- en transactieprijs is dan ook te verwaarlozen, aldus de makelaarsclub NVM. Die komt uit op 0,7 procent.

De ABN-economen houden in hun voorspelling wel een slag om de arm: internationale spanningen kunnen een bedreiging vormen voor de woningmarkt. Als bijvoorbeeld een handelsoorlog werkelijkheid wordt, dan kan dit slecht uitpakken voor de woningmarkt. Het gevaar is dat het vertrouwen van consumenten in de economie dan daalt en zij terughoudender worden met het doen van grote aankopen, zoals een woning.