Hotelkamers in Nederland schaarser en duurder dan ooit

Het zijn toptijden voor de Nederlandse hotels. De bezettingsgraad ligt op het hoogste niveau in 20 jaar en de gemiddelde kamerprijs is recordhoog. Daardoor is de winst per hotelkamer groter dan ooit, blijkt uit het jaarlijkse Hosta-rapport over de hotelmarkt.

De gemiddelde bezettingsgraad van Nederlandse hotels komt dit jaar naar verwachting uit op 78,7 procent. Een absoluut record, concludeert adviesbureau Horwath (hotel-, toerisme- en gastvrijheidssector) in zijn vandaag gepresenteerde jaarrapport.

Alleen in 1997 noteerden de hotels een nog hogere bezettingsgraad. De beschikbare en benutte kamercapaciteit steeg dit jaar met 1,5 procent ten opzichte van vorig jaar en met bijna 5 procent vergeleken met 2016 (73,9 procent).

116 euro

De gemiddelde kamerprijs stijgt in 2018 naar verwachting met vier procent tot 116 euro. Daarmee zou het record van 2002 verbroken worden. Toen kostte een hotelkamer in Nederland gemiddeld 114 euro. De gemiddelde kamerprijs steeg vorig jaar van 107 euro naar 112 euro, een stijging van bijna 5 procent. Vergeleken met 2009, het laatste crisisjaar voor de hotellerie, bedraagt de prijsstijging zelfs meer dan 20 procent.

Door de hoge bezettingsgraden en kamerprijzen is de omzet van de Nederlandse hotels met 6 procent gestegen. In totaal bracht een hotelkamer in Nederland in 2017 gemiddeld 146 euro per dag op. Dit is inclusief de omzet uit restaurants, vergaderzalen, wellness en andere faciliteiten.

Winst

Met een gemiddelde dagelijkse winst van 59 euro per hotelkamer boekten de hoteleigenaars in Nederland vorig jaar eveneens een record. Nooit eerder behaalden ze gemiddeld zoveel winst per kamer.

Dit kwam doordat de omzet sneller steeg dan de exploitatiekosten voor hotels. Daardoor steeg het winstpercentage van 40,0 procent in 2016 naar 40,5 procent.

Verwachtingen

Als we de eigenaars van de onderzochte drie-, vier- en vijfsterrenhotels in Nederland mogen geloven, is de rek er nog niet uit. Maar liefst 58 procent van hen verwacht dat de bezettingsgraad dit jaar verder stijgt. Slechts 19 procent houdt rekening met een daling.

De verwachtingen voor de gemiddelde kamerprijs zijn nóg optimistischer. Maar liefst 89 procent van de hoteliers gaat daarbij uit van een stijging en slechts 7 procent van een daling. Voor 2019 verwacht net iets minder dan de helft (48 procent) van de hoteliers een stijgende bezettingsgraad, 45 procent een stabilisatie en slechts 7 procent een daling. Bij de hotelprijzen verwacht ongeveer 88 procent van de hoteleigenaars een verdere stijging.

Amsterdam

De regio Amsterdam & Schiphol spant volgens het Hosta-rapport de kroon. De gemiddelde bezettingsgraden en kamerprijzen waren er vorig jaar met 85,1 procent (+2,9 procent) en 139 euro - 8 euro meer dan in 2016 - aanzienlijk hoger dan elders.

Het centrum van Amsterdam kent volgens het jaarrapport de hoogste gemiddelde bezettingsgraad. Die ligt ruim boven de 90 procent. Een verdere stijging is bijna niet mogelijk, concludeert Horwath. De hoteliers verwachten in 2018 nog maar een zeer lichte stijging en een stabilisatie in 2019. De gemiddelde kamerprijs stijgt dit jaar naar verwachting naar 144 procent en volgend jaar naar 146 procent.

Benelux