Horecaondernemers zien de ‘ellende’ niet meer zitten

FNV ‘Horeca heeft geld nodig, maar belasting­voor­deel is voor supermark­ten’

10:52 Het kabinet laat bedrijven, die het water aan de lippen staat, barsten, stelt Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV. Het geplande belastingvoordeel van 2 miljard euro zal vooral in de zakken belanden van bedrijven die dankzij de coronacrisis toch al goed geboerd hebben. ,,Dit is geld over de balk smijten.”