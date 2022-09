Horeca ziet zachtere muziek in nachtclub absoluut niet zitten: ‘We zetten vol in op preventie’

gehoorschadeDe horeca voelt weinig voor een verlaging van de geluidsnorm in discotheken en kroegen. Gehoorbescherming is primair de verantwoordelijkheid van de bezoekers, vindt de Koninklijke Horeca Nederland. Wel moet er volgens de branchevereniging meer geld naar preventie en voorlichting om het dragen van oordoppen meer onder de aandacht te brengen. ,,Want we erkennen dat gehoorschade een heel serieus probleem is.”

In de Tweede Kamer klinkt de roep om te kijken naar een wettelijk maximum van (bijvoorbeeld) 100 decibel in uitgaansgelegenheden. Nu is afgesproken dat muziek niet langer dan een kwartier boven de 103 decibel mag uitkomen. Maar die afspraak, vastgelegd in een convenant in 2018, is vrijblijvend. Als een organisatie of disco zich er niet aan houdt, staat er geen waarschuwing of een boete op.

,,Die vrijblijvendheid is voor ons een doorn in het oog”, zegt Mohammed Mohandis (PvdA). Hij krijgt hierin steun van onder andere JA21, Volt, CDA en Partij voor de Dieren. Om het geluid te controleren zou elke discotheek of kroeg waar harde muziek wordt gedraaid een decibelmeter moeten hebben, vindt Nicki Pouw van JA21. Zo'n meter moet de jongeren laten zien hoe hard de muziek daadwerkelijk staat.

,,Dat sluit prachtig aan bij de bewustwording, zeker gezien de schade die grove overschrijding van de geluidsnormen veroorzaakt”, aldus Pouw. Wybren van Haga (BVNL) voegt daaraan toe: ,,Als een grens van 100 decibel door medici wordt gezien als een veilige grens, dan is dat zeker het overwegen waard.”

Illegale raves

Een wettelijke geluidsnorm lost het probleem alleen helemaal niet op, vindt KHN. ,,Het zachter zetten van de muziek zal allereerst ten koste gaan van de beleving. De bezoekers blijven dan weg en gaan naar andere plekken om harde muziek te beleven. Daarmee werk je mogelijk illegale raves juist in de hand, waar totaal geen controle is.” Preventie is volgens de branche het enige juiste middel. ,,Daar zijn de nachtclubs al volop mee bezig. Er worden op veel plekken al oordoppen aangeboden en er zijn in sommige discotheken ruimtes waar je je kunt terugtrekken om je oren even wat rust te gunnen.”

Ook evenementenmakers vrezen dat het verlagen van de geluidsnorm de doodsteek betekent voor de sector. ,,Als we verplicht onder de 100 decibel moeten gaan zitten, dan kunnen we er beter mee ophouden”, zegt Berend Schans van de Vereniging van Poppodia en Festivals (VNPF). ,,Je draait onze sector dan echt de nek om. Dan blijven de artiesten weg en hebben bepaalde genres en stijlen geen bestaansrecht meer.”

Als het gaat om oordoppen is het probleem dat deze voor jongere bezoekers vaak te duur zijn, vinden Kamerleden. ,,Ik was zelf laatst op een concert waar ze 13 euro kostten, dat is best veel”, zegt Marieke Koekkoek van Volt. ,,Mijn voorstel: stel een maximum in van bijvoorbeeld 6 euro, zodat het aantrekkelijker wordt om oordoppen aan te schaffen voor een concert.” Lisa Westerveld van GroenLinks pleit er zelfs voor om ze helemaal gratis te maken. ,,Het zou normaal moeten zijn dat mensen gehoorbescherming dragen bij harde muziek.”

Volumebegrenzer

Overigens is de Tweede Kamer het erover eens dat alleen de horeca en de evenementen aanpakken het probleem verre van oplost. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt namelijk dat een kwart van de jongeren tussen de 10 en 15 jaar gemiddeld drie tot zes uur per dag met een koptelefoon of oortjes naar muziek, video’s of games luistert. Dat doen ze vaak niet op een veilig luisterniveau. Zes op de tien jongeren gebruiken volgens het onderzoek geen volumebegrenzer op hun telefoon of tablet. De kans dat zij gehoorschade oplopen neemt hierdoor fors toe.

In Europese wetgeving is afgesproken dat de volumebegrenzer van draadloze earpods of headphones standaard aan moet staan. In de praktijk is dat niet altijd het geval, concludeert VeiligheidNL. Kinderen die muziekspelers gebruiken lopen drie keer zoveel risico op gehoorschade door lawaai, bleek uit onderzoek van het Erasmus MC.

Sinds 2013 geldt volgens Europese wetgeving dat een muziekapparaat standaard op maximaal 85 decibel ingesteld moet staan. Als de begrenzer wordt uitgeschakeld, mag dat maximaal 100 decibel zijn. Er moet dan wel een waarschuwing in beeld komen.

‘Mega onderschat’

Over het toenemende aantal patiënten met tinnitus is de hele Tweede Kamer eensgezind: dit is een zorgelijke ontwikkeling. ,,Het wordt echt mega onderschat”, zegt PvdA’er Mohandis. ,,Het is goed dat het nu erkend wordt, maar het staat wat mij betreft nog niet hoog genoeg op de politieke agenda. Het gesprek vindt onvoldoende plaats. We moeten het slimmer onder de aandacht brengen. Want oorsuizen is een drama, het is vreselijk voor iedereen die het heeft of krijgt.”

De SP constateert dat bij evenementen uitsluitend wordt gekeken naar geluidsoverlast die het oplevert voor de omgeving. ,,Het zou verstandig zijn om in de handhaving veel meer de gezondheidsschade mee te nemen”, stelt Kamerlid Maarten Hijink. ,,Nu worden geluidsnormen gebruikt om overlast voor de omgeving te beperken terwijl je ook zou moeten kunnen ingrijpen als het geluid tot gehoorschade bij het aanwezige publiek kan veroorzaken.” Hijink kan zelf niet goed beoordelen of de huidige geluidsnorm het probleem is. ,,Ik denk dat vooral op handhaving en voorlichting ingezet moet worden. Je kunt een norm verlagen, maar iemand die de hele avond voor de boxen gaat staan kan alsnog schade oplopen.”

CDA’er Anne Kuik is een andere mening toebedeeld. Wat haar betreft gaat staatssecretaris Maarten van Ooijen direct aan de slag met wetgeving. ,,En zorgt hij er in de tussentijd voor dat meer sectoren zich aan de afspraken in het huidige convenant gaan houden.” Stichting Hoormij doet in een nieuwe campagne een oproep aan Van Ooijen of hij zo snel mogelijk naar de geluidsniveaus kan kijken.

De staatssecretaris was gisteren gevraagd om een reactie te geven, maar die blijft vooralsnog uit.

Cijfers gehoorklachten - Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat 14 procent van de kinderen tussen de 9 en 11 jaar gehoorschade heeft. - De oorzaak van oorsuizen is nog onbekend. Wel is duidelijk dat 30 procent van de mensen die er last van hebben, ook gehoorverlies krijgt. Naar schatting heeft 10 tot 15 procent van de bevolking last van het nare gesuis. Bij 1 tot 4 procent is de hinder ervan zeer ernstig. - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weet dat de helft van de jongeren tussen de 12 en 35 jaar zich regelmatig in situaties bevindt die schadelijk zijn voor de oren. - Volgens de GGD komen er in ons land jaarlijks duizenden jongeren bij met ernstige gehoorklachten. - Ruim 2,5 miljoen Nederlanders, onder wie veel jongeren, lijden op de een of andere manier aan (tijdelijke) tinnitus. - De Nederlandse Vereniging voor KNO ziet de laatste jaren op spreekuren het aantal jongeren met klachten over oorsuizen ‘flink toenemen’. - Voor sommige mensen is de marteling van het oorsuizen ondraaglijk. In de afgelopen jaren hebben om die reden meerdere mensen een einde aan hun leven gemaakt.