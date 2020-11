Horeca wil voorrang bij vaccinaties tegen corona

Natuurlijk éérst de mensen uit de risicogroepen en werknemers in de vitale beroepen zoals de zorg, zegt Koninklijke Horeca Nederland, maar daarna wil de horeca zelf aan de beurt zijn. ,,Niet iedereen kan natuurlijk vanuit huis werken en zeker horecamedewerkers niet. KHN zou daarom graag zien dat horecamedewerkers snel toegang tot vaccinatie hebben’’, zegt een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland.

Wintersporters

Hoe gevaarlijk de combinatie horeca en corona is, weet heel Europa inmiddels. De eerste massale golf besmettingen kwam vanuit Oostenrijkse après-ski-bars. Besmette barmannen maakten vele honderden wintersporters ziek. De horeca in Nederland kreeg toen het virus zich razendsnel verspreidde vervolgens te maken met volledige sluiting; een periode met een beperkt aantal gasten; en toen weer een volledige sluiting.

Quote Ik ga sneltesten voor mijn personeel verplich­ten Laurens Meyer ,,Het is niet gek om de horeca een vorm van voorrang te verlenen, aangezien de branche eenvoudigweg het hardst is geraakt dit jaar. Vanuit die solidariteit is het wenselijk dat er voldoende snelheid is, om zorg te kunnen dragen voor het weer opbouwen van de sector na deze reeks van verplichte sluitingen en ondernemen op halve kracht’’, zegt de woordvoerder van KHN.

Volledig scherm Horecabaas Laurens Meyer. © Ramon Mangold De beloofde vaccins schijnen uitzonderlijk goed te werken, maar de aantallen is nog een probleem. Niet iedereen kan meteen een prikje krijgen. ,,Voorrang zou fantastisch zijn,’’ reageert horecaman Laurens Meyer (ruim 50 cafés en 15 Burger Kings). ,,Maar de vraag is of het personeel wil. We gaan in ieder geval niemand verplichten. Dat wil ik wel doen met de sneltest. Die worden steeds sneller en goedkoper, zo’n 3 euro per stuk. Er komen sneltesten in de vorm van een blaastest waarbij je na 90 seconden de uitslag hebt. Dat kan een prima overbrugging zijn voor een paar maanden om coronavrij te werken.’’

Eerst even blazen of je virusvrij bent en pas dan achter de bar, als het aan Meyer ligt. Dat zou kunnen voorkomen dat de horeca een bron van besmetting wordt. Want steeds nieuwe sluitingen zijn funest. ,,Ik denk dat we sowieso pas 1 maart weer echt open kunnen. Dan beginnen ook de terrassen weer.’’

Volledig scherm Sneltest © AD Graphics

Werkgeversvereniging AWVN denkt ook na over de vraag of er branches zijn die voorrang bij vaccineren moeten krijgen, zegt Jannes van der Velde. Komende maanden wordt er met de leden over gesproken. ,,Het ligt voor de hand dat de vitale sectoren een streepje voor krijgen. Daarna maar eens kijken hoeveel voorraad er nog is. Er zijn heel veel beroepen waar je contact hebt met anderen. Dat is niet alleen in de horeca zo, dat geldt ook voor baliemedewerkers bijvoorbeeld. Dat willen we allemaal wegen. Veel hangt af van hoe snel en in welke aantallen de vaccins beschikbaar komen.’’

Grondrecht

Werkgevers gaan personeel niet verplichten om een vaccinatie te nemen. Vaccinatie is immers niet wettelijk verplicht en druist in tegen het grondrecht dat iedereen zelf mag weten wat er met zijn lichaam gebeurt. Van der Velde: ,,En je kunt iemand die weigert ook niet de toegang tot de werkvloer ontzeggen omdat er geen bewijsbaar veiligheidsrisico is. Als iemand niet ziek is, kun je er als werkgever niets tegen doen.’’