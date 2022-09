Horeca: bedrijven zullen omvallen door koopkrachtplannen kabinet

Die schade is volgens Willemsen ook nog lang niet ingelopen. Daarbij staan de marges de afgelopen maanden onder druk door stijgende energie- en grondstofprijzen. Ook is afgesproken dat het jeugdloon omhoog gaat. Alles bij elkaar lijkt het Willemsen ‘vrij waarschijnlijk’ dat horecaondernemingen zullen omvallen dit najaar. De plannen zouden pas vanaf begin volgend jaar gaan gelden. Het aantal bezorgde telefoontjes aan de brancheorganisatie, dat al maanden stijgt, is na het uitlekken van de plannen fors toegenomen.



Consumenten die deze winter veel meer geld kwijt zijn aan energie en boodschappen, zullen gaan besparen op restaurant- en kroegbezoeken tijdens de voor de sector belangrijke feestdagenperiode, schat Willemsen in. ,,Dat zal ten koste gaan van de omzet voor horecaondernemers’’, zegt hij. Volgens Willemsen heeft de helft van de horecabazen een negatief eigen vermogen. Ook moet er nog uitgestelde belasting terugbetaald worden vanaf 1 oktober. ,,De meeste bedrijven hebben sinds de heropening in maart goede omzetten gedraaid, maar door stijgende kosten staan de marges onder druk. Ergens houdt het dan op, als ze moeten gaan aflossen’’, schetst Willemsen.