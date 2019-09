Hoop voor duizenden Nederlandse reizigers Thomas Cook: mogelijk toch vertrek morgen en overmorgen

Er is hoop voor duizenden Nederlandse reizigers die morgen of overmorgen via Thomas Cook Nederland of Neckermann op reis zouden gaan. Garantiefonds SGR probeert hun reis gewoon te laten doorgaan. Tot het eind van de winter zouden zo’n 40.000 tot 50.000 Nederlanders met de reisorganisatie vertrekken. ,,Voor de komende dagen proberen we zoveel mogelijk reizen door te laten gaan, dan wel te zorgen voor een goed alternatief. Voor al die mensen geldt: hun geld is safe.”

Na de aankondiging van het faillissement van de Britse touroperator Thomas Cook gisteren ging de Nederlandse tak er lang van uit dat alle vakantievluchten vanuit Nederland gewoon konden doorgaan. Gisteravond ging dan toch een streep door de reisplannen van in elk geval duizend Nederlanders: alle boekingen van vandaag werden gecanceld.

Thomas Cook Nederland zag zich door de financiële problemen bij het moederbedrijf genoodzaakt om bij de rechter het faillissement aan te vragen. Naar verwachting beslist de rechter daar op korte termijn over. Zekerheid of de vluchten van morgen of op een later moment vertrekken, kon de reisorganisatie toen niet geven. Het garantiefonds, Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), dat inmiddels de bedrijfsvoering van Thomas Cook Nederland heeft overgenomen, kan die garantie ook niet geven, máár spreekt wel die hoop uit.

Quote Het komt allemaal wat rommelig over, dat begrijpen we en dat vinden wij ook erg vervelend en spijtig. Stichting Garantiefonds Reisgelden

Tienduizenden reizigers

,,We doen ons uiterste best om mensen die morgen of overmorgen zouden vertrekken, alsnog hun reis te laten maken. We roepen mensen om contact op te nemen met een bij de SGR aangesloten reisbureau. Mocht de betreffende reis toch niet kunnen doorgaan, dan kunnen mensen een andere reis uitzoeken of krijgen ze hun geld terug”, aldus een woordvoerster.

Wat dit alles betekent voor de vele tienduizenden reizigers die volgende week, volgende maand of eind van dit jaar zouden vertrekken, is onduidelijk. De SGR hoopt mensen over een paar dagen meer informatie te geven. ,,We hopen dan zelf meer duidelijkheid te hebben of hun reizen geannuleerd gaan worden of doorgaan. We hopen uiteraard dat laatste. Het komt allemaal wat rommelig over, dat begrijpen we en dat vinden wij ook erg vervelend en spijtig.”

Feestje

Voor de ongeveer 10.000 Nederlanders die nu in het buitenland zijn heeft de SGR een advies: ,,Blijf genieten van je vakantie. Je vakantie wordt niet afgebroken.” Dat het niet voor alle mensen een feestje is, wordt steeds duidelijker. Verschillende reizigers laten vanuit het buitenland weten dat zij door hoteliers onder druk worden gezet om extra te betalen.

Zoals de Baarnse Linda Vermeer (44) en haar zwangere collega Marena Vrijhof (29), die gisteravond de toegang tot hun hotel Puente Real in het Spaanse Torremolinos de toegang werd ontzegd. Ze moesten eerst de hele reissom betalen, wilden ze hun koffers en andere spullen terugkrijgen. ,,Uiteindelijk kregen ze tot vanochtend om 11 uur respijt. Dan moeten ze op de mail hebben van Thomas Cook dat zij de rekening betalen. ,,Hebben we dat niet, dan staan we op straat of moeten we zelf nogmaals de rekening betalen”, aldus een ongeruste Vermeer.

Volledig scherm De Spaanse hoteleigenaar zetten Linda Vermeer en haar vriendin onder druk: hun koffers stonden in de hotelkamer maar daar mochten ze niet meer in. © Caspar Huurdeman

Noodnummer

Volgens het garantiefonds hoeven zij zich geen zorgen te maken: alle accommodaties worden gebeld om te laten weten dat de betalingen gedaan zijn en dat zij klanten met rust moeten laten. Voor mensen die toch geconfronteerd worden met dreigende hotelmedewerkers, heeft het garantiefonds met behulp van TUI een speciaal noodnummer geopend. Zij kunnen bellen naar 070-30 711 11. Dat nummer is alleen bedoeld voor reizigers die al op hun bestemming zijn en in de problemen zijn gekomen doordat bijvoorbeeld hoteluitbaters lastig doen.

Bij het speciaal ingerichte callcenter van TUI regende het vanochtend klachten en vragen. Die drukte wordt ook grotendeels veroorzaakt door consumenten die een vakantie geboekt hadden, maar nog niet op reis zijn. TUI benadrukt dat het nummer alleen is bedoeld voor reizigers die al op hun bestemming zijn en in de problemen zijn gekomen.