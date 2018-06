Honderden banen weg bij Eneco

Energieleverancier Eneco schrapt ongeveer 250 arbeidsplaatsen om kosten te besparen en efficiënter te gaan werken. De ingreep gaat in per 1 september. Bij de onderneming werken momenteel circa 3000 mensen.

Bij één op de drie geschrapte banen gaat het om tijdelijk personeel. Een deel van het banenverlies zal worden opgevangen door natuurlijk verloop en interne overplaatsingen, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Eneco wil met de maatregel die loopt tot eind 2019 een kostenbesparing realiseren van bijna 100 miljoen euro. De buitenlandse klantactiviteiten vallen niet onder de reorganisatie.

Quote Wij zetten in op meer efficiency en een forse verlaging van onze kosten. Frans van de Noort

,,De energiesector is enorm in beweging. Dat biedt onze organisatie veel kansen, als we erin slagen om onze klanten op de best mogelijke manier te blijven bedienen en onze digitale dienstverlening naar een hoger niveau tillen. Daarom wijzigen wij de organisatiestructuur en zetten wij in op meer efficiency en een forse verlaging van onze kosten", verklaarde operationeel directeur Frans van de Noort van Eneco in een toelichting.

CNV Publieke Diensten liet weten vertrouwen te hebben in de aanpak van Eneco om de betreffende werknemers te helpen. ,,We zullen er niet omheen kunnen dat een groot aantal werknemers zal worden getroffen, maar de schade qua werkgelegenheid zal naar verwachting kleiner zijn dan de cijfers nu suggereren'', aldus CNV-bestuurder Ben Hoogendam.

Verkoopproces

Eneco bevindt zich momenteel in een verkoopproces. Veel gemeenten willen van hun aandelen af, maar er zijn ook tegenstanders. Er moet nog een definitief besluit worden genomen. Alle opties worden hierbij onderzocht, van een beursgang tot een verkoop door middel van een veiling.

,,We starten dit traject om onze groeistrategie te kunnen realiseren en om onze klanten beter te bedienen. Dat is uiteraard ook in het belang van onze bestaande en toekomstige aandeelhouders'', aldus Van de Noort.