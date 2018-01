Honderd vluchten van en naar Schiphol geschrapt vanwege storm

Volgens KLM worden de reizigers die via Schiphol vliegen momenteel geïnformeerd en omgeboekt. Het gaat om 52 vluchten vanaf Schiphol en 52 vluchten vanaf andere Europese bestemmingen naar Schiphol.



Door de annuleringen zijn 'enkele duizenden' reizigers gedupeerd. KLM ziet geen andere keus, omdat door de storm slechts één baan gebruikt kan worden. ,,Als we nu niet annuleren, komen reizigers morgen voor enorme vertragingen te staan die alleen maar groter worden'', legt een woordvoerder van KLM uit.



Zo voorkomt de luchtvaartmaatschappij dat reizigers morgen voor niets naar Schiphol komen, of uren moeten wachten op een vlucht. ,,Door mensen vooraf te informeren, kunnen we ze nu al een alternatief bieden. In sommige gevallen kunnen we ze bijvoorbeeld al morgenavond een vlucht aanbieden. Al blijft het natuurlijk heel vervelend.''