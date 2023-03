Hoge Raad: Bezorgers Deliveroo zijn werknemer, geen zzp’er

Vakbond FNV begon jaren geleden een rechtszaak tegen maaltijdbezorger Deliveroo. Maaltijdbezorgers werken als zzp’er voor het bedrijf, maar zijn eigenlijk gewoon werknemers, vond de vakbond. Lagere rechters stelden de vakbond in het gelijk. Er was sprake van schijnzelfstandigheid, vonden ze. In naam zijn de bezorgers zelfstandig, maar in de praktijk zijn ze voor hun werk helemaal afhankelijk van Deliveroo. Dat betekent dat ze in feite gewoon werknemer zijn.