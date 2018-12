‘Hoezo financieel zelfredzaam?!’

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek blijkt dat het streven om de burger zelfredzamer te maken schadelijk is. Wetenschappers concludeerden dat de nadruk op zelfredzaamheid leidt tot gevoelens van schuld en schaamte. Mensen krijgen het gevoel dat ze tekortschieten als het henzelf niet lukt. Bovendien ontbreekt het kwetsbare groepen, zoals mensen met schulden, vaak aan een goed netwerk dat hen kan helpen. Terwijl de overheid wel rekent op een omgeving die bijspringt als het moeilijk wordt.



De nadruk op zelf doen vergroot bovendien de kloof tussen arm en rijk. Met een goedgevulde bankrekening kun je zelfredzaamheid simpelweg afkopen. Je schakelt gewoon een financieel adviseur in als je weinig ophebt met geldzaken. Dat kun je je niet permitteren als je al in de rode cijfers staat. Er is wel gratis schuldhulp van de gemeente, maar die is slecht toegankelijk. De wachttijden zijn lang en mensen moeten zich vaak door een hele papierwinkel heen werken. En dat moeten ze, in het kader van de zelfredzaamheid, uiteraard allemaal zelf doen.



Het Nibud wil dat mensen zelf kunnen inschatten wanneer ze hulp nodig hebben, en die vervolgens ook nog eens zelf regelen. Dat blijkt bijna 300.000 huishoudens niet te lukken. Niet alleen omdat hulp moeilijk te krijgen is, maar ook omdat ze de ernst van de situatie niet inzien. Dus laten we alsjeblieft afscheid nemen van het idee dat iedereen financieel zelfredzaam moet zijn.