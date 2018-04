Hoe Heineken tijdens genocide vrolijk door brouwde

Reactie Heineken: Van Beemen focust enkel op het negatieve

,,Als een brouwer die al meer dan 150 jaar midden in de samenleving staat, vindt Heineken het belangrijk regelmatig contact te hebben met haar stakeholders, ook – en misschien wel juist – met de meest kritische.”

,,Het afgelopen jaar hebben we een paar ontmoetingen met Olivier van Beemen gehad. Alhoewel die gesprekken van tijd tot tijd onze ogen voor bepaalde zaken hebben geopend hebben we helaas moeten constateren dat we het in Olivier van Beemen’s ogen als bedrijf gewoonweg niets goed kunnen doen.”

,,Natuurlijk brengt een bedrijf managen in meer dan twintig Afrikaanse landen ook de nodige uitdagingen met zich mee en net zoals iedereen maken ook wij fouten. Als we dat constateren, corrigeren we ze en leren ervan. We houden onze bedrijven in Afrika voortdurend tegen het licht om zaken waar noodzakelijk en mogelijk verder te verbeteren. Dat hebben we altijd gedaan en dat zullen we blijven doen.”

,,Van Beemen is alleen gefocust op het negatieve, hij haalt zaken uit de context en hij heeft naar onze mening in zijn boek de balans verloren.”

Regels en richtlijnen

Heineken wijst er op dat het jaarlijks 400 tot 500 miljoen euro in Afrika investeert en er al ruim een eeuw actief is. Bij het zaken doen in Afrika hanteert de brouwer een “Good Governance Platform” die lokaal personeel advies, regels en richtlijnen biedt. Daarbij valt te denken aan gebieden als “Outsourcing”, “Lokale inkoop van grondstoffen” en “Hoe te handelen in een volatiele omgeving”.