Historische stormdagen voorbij: dit is de schade en impact in Nederland

Zeker een half miljard euro aan schade, vier dodelijke slachtoffers, windsnelheden tot wel 145 kilometer per uur: Nederland was de afgelopen week volledig in de ban van onstuimig weer. Vanmiddag kwam er na zes dagen van storm en chaos eindelijk een einde aan de zware windstoten die ons land op sommige momenten compleet ontwrichtten.

Van de stormen had vooral Eunice grote impact op onze samenleving. Deze storm, volgens het KNMI de zwaarste in ruim dertig jaar, trok vrijdag met windstoten tot 145 kilometer per uur over Nederland en liet verspreid over het land een spoor van vernieling achter. Zo stortte in Den Helder de overkapping van een treinperron deels in, werd in Rotterdam een grote opblaassporthal verwoest en ontstond er grote schade aan het dak van het stadion van ADO Den Haag.

Op diverse plekken moesten mensen hun woningen verlaten omdat daken waren weggewaaid. Vier Nederlanders overleefden de stormen niet. Het gaat om twee Amsterdammers, één inwoner van Diemen en een inwoner van de Groningse gemeente Het Hogeland.

Grootste stormschade

De stormen hebben naar schatting voor zeker 500 miljoen euro aan schade veroorzaakt aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen, blijkt uit een eerste inventarisatie van de verzekerde schade door het Verbond van Verzekeraars. Daarmee zou het gaan om de grootste stormschade ooit gemeten.

De verzekeraars hebben al vele duizenden schademeldingen ontvangen door stormen Dudley, Eunice en Franklin en verwachten ook nog veel gevolgschade. De komende dagen blijft het namelijk flink waaien, is de verwachting. Dan bestaat het risico dat dakpannen en zonnepanelen die door eerdere windstoten zijn losgekomen voor meer schade zorgen. Datzelfde geldt voor bomen die al iets zijn ontworteld.

Het gaat waarschijnlijk nog wel even duren voor alle schade is hersteld. ,,Verzekeraars hebben opgeschaald en zetten alles op alles voor een vlotte schadeafhandeling”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond. Klanten worden volgens hem zo snel mogelijk geholpen, maar moeten in sommige gevallen wel rekening houden met wachttijden vanwege het grote aantal meldingen dat binnenkomt. Dakdekkers en loodgieters hebben het inmiddels erg druk met reparaties.

Samenleving ontwricht

De stormen zorgden niet alleen voor grote schade, maar brachten ook een deel van de samenleving tot stilstand. Zo werd het treinverkeer vrijdag vanaf 14.00 uur tot en met zaterdagmiddag compleet stilgelegd, een unicum. Ook werden de afgelopen dagen honderden vluchten geannuleerd op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. Maaltijdbezorgers als Thuisbezorgd en Picnic stuurden hun bezorgers uit angst voor hun veiligheid niet de weg op. Sommige test- en prikstraten gingen dagenlang op slot.

Daarnaast kreeg Post NL te maken met een achterstand in de bezorging van post en pakketten. Vanwege de storm Eunice traden er forse vertragingen op bij het ophalen van de pakketjes en brieven. ,,De veiligheid van onze mensen staat uiteraard voorop en een deel van de post en pakketten kon door de extreme omstandigheden niet op het geplande moment opgehaald worden”, meldde het bedrijf. Om een inhaalslag te maken werd ook maandag post bezorgd, terwijl dat volgens PostNL geen reguliere bezorgdag voor post is.

Verder zorgde de grote hoeveelheid regen van de afgelopen dagen nog voor wateroverlast, met name in het noorden van het land. Lokale wegen en fietspaden zijn overstroomd doordat sloten en afwateringen overlopen. Zo staat de weg langs de Beilervaart en de Drentse Hoofdvaart in Drenthe onder water. Ook de stadsgrachten in Zwolle zijn volgens waterschap Drents-Overijsselse Delta boordevol en de Overijsselse Vecht is buiten de oevers getreden. Het waterschap verwacht dat de Vecht nog verder stijgt.

Drielingstorm

Behalve met Eunice kreeg Nederland afgelopen week ook te maken met stormen Dudley en Franklin. Stormen komen vaker na elkaar voor en worden ook wel tweelingstormen genoemd. Maar een zogeheten drielingstorm is erg zeldzaam. De laatste keer dat dit gebeurde was volgens het KNMI bijna honderd jaar geleden, in 1928.

Vanochtend werd heel Nederland nog met de zogenoemde code geel gewaarschuwd voor windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Aan zee konden windstoten tot ongeveer 100 kilometer per uur voorkomen. De waarschuwing verviel als eerst in Groningen, Drenthe, Overijssel, Maastricht en het Waddengebied, vanmiddag volgde de rest van het land.

Hoe nu verder?

De komende week zijn bossen en natuurgebieden met veel bomen nog niet veilig voor wandelaars en fietsers. Natuurbeheerders verwachten minstens een tot twee weken nodig te hebben om de ravage die de stormen hebben veroorzaakt op te ruimen. Ook kunnen veel bomen en loshangende takken alsnog vallen. Staatsbosbeheer raadt wandelaars aan om open gebieden, zoals heide of duinen, op te zoeken.

Over het herstellen van alle schade is de gemeente Amsterdam duidelijk: dat gaat mogelijk nog weken duren. ,,Er wordt met man en macht gewerkt om alles op te ruimen.” Gevaarlijke bomen worden zo snel mogelijk geruimd. Naar verwachting zijn er in de hoofdstad honderden bomen omgewaaid door de storm.

De Amsterdamse parken blijven zeker tot zondagochtend gesloten vanwege risico’s met vallende takken en bomen die alsnog omvallen. Ook roept de gemeente op om niet naar het Amsterdamse bos te gaan tot de opruimwerkzaamheden daar zijn voltooid. Ook in de rest van de stad wordt iedereen gewaarschuwd op te passen voor loszittende takken.

