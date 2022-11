‘Historische doorbraak’ op klimaattop maar ook veel teleurstelling

Op de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh zijn landen het vannacht eens geworden over de instelling van een fonds voor ontwikkelingslanden die schade oplopen door de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte of extreem weer.

Maar er zijn geen extra maatregelen afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken. Eurocommissaris Frans Timmermans, die de Europese delegatie leidde, toonde zich daarover teleurgesteld. VN-chef Guterres zei: ,,Onze planeet bevindt zich nog steeds op de Eerste Hulp. We moeten de uitstoot nu drastisch verminderen en dit is een probleem dat deze conferentie niet heeft aangepakt.”

Het slotakkoord in Sharm-el-Sheikh werd vanmorgen om 4.15 lokale tijd (3.15 uur Nederlandse tijd) bereikt, zo’n anderhalve dag nadat de top eigenlijk afgelopen zou zijn. Het fonds voor verlies en schade voor de bijzonder kwetsbare landen is historisch, omdat arme landen hier al dertig jaar om vragen, terwijl de rijke landen het onderwerp juist steeds voor zich uitschuiven. De top in Egypte was de eerste waar het officieel op de agenda stond, na jarenlang gesteggel.

Landen die nu al de effecten van de opwarming van de aarde voelen, zoals Pakistan toen het afgelopen jaar overstroomde, wijzen erop dat zij het meeste lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan de oorzaken. Tweederde van de uitstoot van broeikasgassen de afgelopen tweehonderd jaar kom voor rekening van Europa, de VS, Japan, Canada en - de laatste decennia - China. Volgens de Egyptische voorzitter van de conferentie is het ‘passend’ dat dit fonds is opgericht tijdens deze klimaattop die plaatsvond op het Afrikaanse continent.

Hoe het er precies uit gaat zien moet komend jaar worden uitgewerkt. In de nu overeengekomen tekst staat dat landen niet wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor betalingen. Een commissie met vertegenwoordigers van 24 landen gaat bekijken welke vorm het fonds precies moet aannemen, welke landen moeten bijdragen en waar het geld naartoe moet.

Aanvankelijk waren zowel de EU als de VS tegen zo'n speciaal fonds, omdat zij vreesden voor een open einde regeling. Afgelopen vrijdag zei EU-klimaatbaas Timmermans dat de EU onder voorwaarden toch akkoord zou gaan. Namelijk als er ook afspraken zouden komen over extra inspanningen om de verdere opwarming van de aarde te beperken, als het fonds alleen voor de meest kwetsbare landen zou zijn, en als het een brede basis zou hebben. Met dat laatste bedoelde hij dat een land als China ook zou meebetalen. Zaterdag ging ook de VS om.

Aan de voorwaarde voor extra inspanningen is niet voldaan. In een toespraak vanmorgen verborg Timmermans zijn teleurstelling daarover niet. ,,We zijn tekortgeschoten", hield hij de aanwezige landen voor. Waarom is de EU dan toch akkoord gegaan? ,,We staan ​​dus voor een moreel dilemma. Omdat deze deal niet genoeg is. Maar lopen we weg en blokkeren we daarmee een fonds waar kwetsbare landen al tientallen jaren zo hard voor hebben gevochten? En de kans die het ons geeft voor een gesprek over uitgebreide financieringsbronnen om zeep helpen? En om de kloof te overbruggen tussen mensen in nood en degenen die in staat zijn om bij te dragen aan hun behoeften, op basis van hun huidige potentieel? Nee. Dat zou een grote vergissing en een enorm gemiste kans zijn geweest.”

‘Cruciaal startpunt’

De ontwikkelingslanden reageerden opgetogen. ,,Vandaag heeft de internationale gemeenschap het wereldwijde vertrouwen hersteld en laten zien dat niemand wordt achtergelaten", zei de voorzitter van de Alliantie van Kleine Eilandstaten, Sir Molwyn Joseph. ,,De gemaakte afspraken betekenen winst voor onze hele wereld. We hebben degenen die zich verwaarloosd voelden laten zien dat we je horen, dat we je zien, dat we je respecteren.” Ook voor veel mensenrechtenorganisaties is dit fonds een historisch moment in de geschiedenis van klimaattoppen. Beleidsadviseur Nils Mollema van ActionAid zegt dat het ‘werkelijk schokkend’ is dat het fonds om kwetsbare mensen te helpen zo lang op zich liet wachten. ,,Dit is een cruciaal startpunt.”

Het is net als vorig jaar in Glasgow niet gelukt in de slotverklaring vast te leggen dat de wereld af moet van fossiele brandstoffen. Er is afgesproken dat landen tot eind 2023 de tijd hebben om hun klimaatdoelen bij te stellen om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De afspraak om de klimaatdoelen binnen een jaar aan te scherpen, stond ook in de slottekst van Glasgow-overeenkomst vorig jaar. Daar hebben de meeste landen zich niet aan gehouden.

,,Buitengewoon teleurstellend", vindt klimaatminister Rob Jetten dit resultaat. ,,In een jaar met veel extreme weersomstandigheden en alarmerende klimaatrapporten zijn we er niet in geslaagd om grote voortgang te boeken op het terugdringen van CO2 door álle landen die veel uitstoten.” Tegelijkertijd verwelkomde hij de doorbraak die is bereikt op het thema klimaatschade. ,,Dat is enorm belangrijk voor kwetsbare landen die daar nu al mee te maken hebben, vaak zonder zelf veel bij te dragen aan klimaatverandering. Deze stap helpt het vertrouwen tussen het mondiale noorden en zuiden te herstellen. En maakt het hopelijk mogelijk om komend jaar nieuwe doorbraken te bereiken voor een echte versnelling in onze klimaataanpak.”

Volledig scherm Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. © AP

