Hippe Nederlandse fietsen gaan de grens over

Franse auto’s bevestigen het vooroordeel: ze zijn onbetrouwbaar

23 oktober Automobilisten die een Japanse of Koreaanse auto rijden, staan het minst met pech onderweg. Franse auto’s daarentegen laten hun eigenaren het vaakst in de kou staan. Dit is de uitkomst van de jaarlijkse enquête van de Consumentenbond onder 10.000 autobezitters.