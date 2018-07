Hilversums reclamebureau MediaMonks verkocht voor 300 miljoen euro

Met de overname heeft de 73-jarige Sorell, vooral in Engeland een bekend gezicht, onder meer zijn voormalige werkgever WPP verslagen. Dat bedrijf, dat Sorell zelf ooit oprichtte maar waar hij werd ontslagen vanwege vermeend wangedrag, had volgens The Guardian ook zijn zinnen gezet op de Hilversumse onderneming. Sorell tastte echter dieper in de buidel.



MediaMonks begon in 2001 in een garage in Hilversum, voor de lol. Nu heeft het bedrijf kantoren in wereldsteden als New York en Shanghai en wint het met zijn reclamecampagnes, websites, apps en games awards bij de vleet. Het succes en de prijzige overname zijn opvallend, als je bekijkt hoe het productiehuis in de beginjaren opereerde, met een paar man in een garage, achter in een steeg naast een autobedrijf.



,,Het grappige is dat we niet echt een financiële motivatie hadden", zei Wesley ter Haar, samen met Victor Knaap oprichter van MediaMonks, in 2012 in een interview. ,,We vonden het gewoon leuk dat we iets voor Nintendo konden maken, en dan werkten we met gemak veel meer uren dan we hadden begroot."



Inmiddels is het bedrijf, met het hoofdkantoor nog altijd in Hilversum, actief voor groten der aarde als Google, Nike, Lego, RedBull, Audi en Uber. ,,Ze maken de dingen waar bij grote bedrijven nu ontzettend veel vraag naar is: video, apps, augmented en virtual reality", zegt Bert Hagendoorn, kenner van de branche en oprichter van het platform Dutch Digital Design, dat Nederland op de kaart probeert te zetten als een land vol digitale creatievelingen.



Lees door onder de foto.