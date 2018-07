Het wordt almaar drukker op NS-stations

Volgens de NS is het met name in de spits drukker geworden met in- en uitstappers, mensen die een trein namen of juist verlieten. De vijf grootste stations van ons land zagen de reizigersaantallen met gemiddeld 5 procent stijgen.

Het gaat om Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Schiphol Airport. De grootste stijger van de grote vijf is Schiphol, met 9 procent naar zo'n 86.000 in- en uitstappers. Oorzaak is de grote groei van de luchthaven.

Er zijn wel opvallend grote verschillen tussen stations, aldus de vervoerder. 'Dit heeft voor veel reizen gevolgen voor reistijd, overstappen, frequentie of vertrektijd. Reizigers maken hierdoor andere keuzes', schrijft NS in een bericht over de cijfers.

Zo zijn er tal van stations waar het aantal reizigers juist flink daalde. Zoals op station Dordrecht Zuid waar het aantal mensen dat in- en uitstapte met 18 procent daalde.