Het succesrecept van 15 bierbrouwers: ex-medewerkers nemen na sluiting door Heineken fabriek over

Milieuorga­ni­sa­ties eisen dwangsom­men na falende inzameling statiegeld­fles­jes

Milieuorganisaties willen dat de overheid hard ingrijpt nu is gebleken dat veel minder kleine statiegeldflesjes worden ingezameld dan wettelijk is afgesproken. Het bedrijfsleven, dat daarvoor verantwoordelijk is, haalt de norm bij lange na niet. Recycling Netwerk Benelux, Milieudefensie en Greenpeace willen dat bedrijven via dwangsommen worden gedwongen tot actie.