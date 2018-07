Het is erop of eronder voor miljardenovername NXP

In theorie kan China vandaag nog toestemming geven voor de miljardenovername van NXP door de Amerikaanse branchegenoot Qualcomm. Waarschijnlijker is dat het proces van de overname, dat op 27 oktober 2016 startte, vanavond als een nachtkaars uitgaat.

Op het hoofdkantoor van NXP Semiconductors wordt vandaag met spanning afgewacht. Morgenochtend om 6.00 uur eindigt de overeenkomst met Qualcomm over de overname van de Eindhovense chipfabrikant.

Als China vandaag niet alsnog over de brug komt met de vereiste toestemming, gaat de overname (ter waarde van 44 miljard dollar) definitief niet door. Qualcomm maakt dan morgenvroeg 2 miljard dollar ‘motivatieboete’ over en beide bedrijven gaan weer hun eigen weg.

Vrezen voor baan

De tweehonderd werknemers van het hoofdkantoor hoeven dan niet meer te vrezen voor hun baan en de ruim vierhonderd ingenieurs in Eindhoven en de Nijmeegse collega’s kunnen eindelijk rekenen op rust in de tent. Want de overeenkomst tot overname luidde een zeer turbulente tijd in. NXP werd betrokken in allerlei beslommeringen als gevolg van de overname.

Om er een paar te noemen: topman Rick Clemmer kon meer dan 400 miljoen dollar opstrijken. Miljardenclaims voor Qualcomm van klanten. Een waar Amerikaans straatgevecht van Qualcomm met de andere chipgigant Broadcom. En tot slot werd NXP deelgenoot van een politiek steekspel op het hoogste niveau.

Dat politieke steekspel over handelstarieven tussen de Verenigde Staten en China zal uiteindelijk de doodsteek voor de overname blijken, zegt analist Jos Versteeg van beleggingsbank Insinger Gilissen. „Toen de Chinese multinational ZTE weer mocht handelen met de VS, dacht ik dat China snel toestemming zou geven. Maar toen kwam Trump met heffingen tot 500 miljard dollar op Chinese producten. Dat laten de Chinezen echt niet over hun kant gaan en was denk ik de doodsteek voor de overname.”

Op eigen kracht verder

NXP gaat dus waarschijnlijk weer op eigen kracht verder, al vindt Versteeg het bedrijf daarvoor wat klein. „Hoe ingewikkelder de chips, des te hoger de benodigde investeringen om ze te ontwikkelen. Grote bedrijven kunnen dat veel beter dan kleinere."

Maar de vraag is, zo stelt de analist, of China nog ooit toestemming zal geven voor een overname van NXP. ,,Want het land wil zelf een grotere rol in de productie van halfgeleiders. Voor de mobieltjes en andere apparaten die ze maken, moeten ze 70 procent van de chips in het buitenland kopen. Dat willen ze verlagen tot 15 procent. Ze zouden een bedrijf als NXP graag door een Chinees bedrijf willen laten overnemen, maar daarvoor geven de westerse landen nooit toestemming.”

NXP verdubbelde in 2015 bijna in omvang door de overname van het Amerikaanse Freescale. Het bedrijf is sindsdien goed gepositioneerd op de markt als het gaat om chips voor auto’s en voor beveiligde communicatie. Het is met bijna 9 miljard dollar omzet de tiende chipproducent van de wereld. Het bedrijf kan deze ontwikkeling op eigen houtje voortzetten en de meest ingewikkelde chips laten produceren door chipfabrikanten die werken in opdracht.

Mogelijke fusiekandidaten

Maar volgens Versteeg is het beter te kijken naar mogelijke fusiekandidaten. Aan het overnameavontuur met Qualcomm houdt NXP in ieder geval de 2 miljard dollar over, die het Amerikaanse bedrijf moet betalen als de overname niet doorgaat. NXP is financieel gezond en Versteeg denkt dat het bedrijf zelf over fusies moet nadenken.

Volgens hem kan het dan 't best kijken naar de iets kleinere Europese concurrenten, zoals het Duitse Infineon en het Zwitserse ST Microelectronics. „Dat zijn bedrijven die ook sterk zijn in autochips en bedrijven die goed bij NXP zouden passen.”

Tenzij China dus vandaag alsnog over de brug komt…

Tijdlijn

30 september 2016

De eerste geruchten over de overname van NXP door Qualcomm verschijnen in The Wall Street Journal.

27 oktober 2016

Qualcomm en NXP maken bod bekend van 110 dollar per aandeel NXP, met de koers van toen 43 miljard euro.

28 oktober 2016

Rumoer omdat NXP-topman Rick Clemmer 428 miljoen dollar kan vangen dankzij de overname.

27 januari 2017

Qualcomm krijgt megaclaims van de Zuid-Koreaanse overheid (Samsung) en Apple.

1 juni 2017

Aandeelhouders van NXP, waaronder berucht investeerder Elliot, vinden het bod van Qualcomm te laag.

12 juni 2017

De Europese Commissie gaat niet akkoord met de overname en stelt een diepgaand onderzoek in.

6 november 2017

Rivaal Broadcom doet bod op Qualcomm van 130 miljard dollar ‘met of zonder NXP’.

5 december 2017

De strijd tussen Broadcom en Qualcomm wordt hard gespeeld met onder meer een couppoging door Broadcom.

18 januari 2018

De Europese Commissie gaat akkoord nadat Qualcomm heeft toegezegd geen misbruik te maken van zijn omvang.

20 februari 2018

Qualcomm zwicht onder de druk van de aandeelhouders en verhoogt het bod naar 127,5 dollar per aandeel.

12 maart 2018

President Trump verbiedt de vijandige overname van Qualcomm door Broadcom.

17 april 2018

Qualcomm verlengt de termijn tot 26 juli en vraagt China vaart te maken met de toestemming.

27 april 2018

Nadat de handelsruzie tussen China en de VS luwt, beraadt China zich opnieuw op de overname van NXP.

15 mei 2018

China zet onderzoek NXP-overname voort nadat mobieltjesmaker ZTE toch mag handelen met VS.

4 juni 2018

Media melden dat Chinese toestemming dichtbij was, maar oplaaiende handelsoorlog gooit roet in het eten.

7 juli 2018

President Trump meldt desnoods tot 500 miljard dollar op Chinese import te heffen.