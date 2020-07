Het geheim achter het succes van de 'lelijke' Lidl-slippers

Wie dacht dat de witte badstoffen sok in combinatie met slippers voorgoed verleden tijd was, heeft het mis. Grote modenamen als Gucci en Prada koketteerden een paar jaar geleden al met de sportsok die inmiddels een campstatus heeft en ook door winkelketens als Zeeman en Lidl is ontdekt. Op social media wemelt het van de foto's van jongeren die stoer poseren met witte Lidl-sokken (één euro) en bijpassende sneakers (15 euro) of slippers (4 euro). Een woordvoerster van Lidl laat weten dat de ‘fancollectie’ zo goed als uitverkocht is. ,,Vorig jaar zijn we begonnen met de verkoop van sportsokken met Lidl-logo. Dat liep zo goed dat we onze fanwear dit jaar behoorlijk hebben uitgebreid.’’