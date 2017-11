Het Eneco-verkoopproces begint

blik op de beurs Europese beurzen staan stevig in het groen

11:57 De meeste Europese aandelenbeurzen staan vandaag stevig in het groen. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming in Azië en keken uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Op het Damrak viel de handelsupdate van Heijmans in goede aarde.