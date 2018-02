Het dringt maar niet door: we moeten zelf voor onze oude dag zorgen

Lex van Tricht (73) rijdt wekelijks zo’n 2000 kilometer voor zijn werk. Van zijn karige aow-uitkering kan hij niet leven, dus moet er gewerkt worden voor brood op de plank.



,,Ik heb 16 jaar in Afrika gewerkt, in Rwanda, Burundi, Ivoorkust en Nigeria. In dat laatste land was ik technisch directeur bij een gereedschapsmaker. Had ik 122 mensen onder me. Daar woonde ik met mijn eerste vrouw.’’



Dat huwelijk mondde uit in een scheiding. Van Tricht hertrouwde maar dat was ook geen succes. ,,Ik was doodziek, lag op sterven en die vrouw beroofde me. Ze probeerde achter mijn rug de antieke auto die al 61 jaar in de familie was te verkopen.’’



Dat huwelijk liep ook op de klippen. ,,Ik heb in mijn werkzame leven maar 9,5 jaar in Nederland doorgebracht. Ik heb dus heel weinig aow opgebouwd. Toen ik in Afrika en Frankrijk woonde kon ik wel vrijwillig aow-premie betalen, maar de premie was heel hoog. Dat heb ik dus niet gedaan.’’



Zijn aow bedraagt 325 euro per maand. Van Tricht had nog wel een huis in België achter de hand. ,,Dat was mijn pensioenvoorziening. Maar toen kwam de crisis en moest ik het huis met drie ton verlies verkopen.’’



Van Tricht woonde toen bij zijn zoon en diens gezin in Frankrijk, maar besloot naar Nederland te verkassen. ,,Pa, daar zijn uitzendbureaus voor 60 plussers zei mijn zoon. Ik ging naar zo’n bureau en werd direct aangenomen, dat is nu tien jaar geleden.’’



Werken is noodzaak voor Van Tricht, maar zo voelt hij het niet. ,,Ik werk graag, ik ontmoet in mijn werk veel leuke mensen. De hele dag thuiszitten is niets voor mij. Zolang de gezondheid het toestaat blijf ik werken. Als het niet meer gaat kan ik naar mijn kinderen en kleinkinderen in Frankrijk verhuizen.’’