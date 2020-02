Het coronavirus en de prijs van paniek

Rekenrente niet meer heilig in pensioenge­sprek­ken

26 februari In de lopende pensioenonderhandelingen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst te laten vallen. In ruil daarvoor zou de zogenoemde pensioenaanspraak, die inhoudt dat mensen een bepaald bedrag als uitkering in het verschiet wordt gesteld, verdwijnen.