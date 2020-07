Herstelfonds zorgt voor opluchting op beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1,2 procent op 586,29 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 780,98 punten. Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,9 procent vooruit. Vooral in Italië en Spanje werd enthousiast gereageerd op de Europese miljardensteun. De beurzen in Milaan en Madrid stegen ruim 2 procent onder aanvoering van de regionale banken.



Randstad was koploper in de AEX met een plus van dik 6 procent. De uitzendreus boekte in het tweede kwartaal ruim een kwart minder omzet, doordat grote delen van de economie op slot werden gegooid om het coronavirus te bestrijden, en leed een verlies. Na het dieptepunt in april ziet topman Jacques van den Broek echter een weg naar voorzichtig herstel. Grootste daler was speciaalchemiebedrijf DSM met een verlies van 1,1 procent.



In de MidKap prijkte kabel- en telecombedrijf Altice Europe bovenaan met een winst van 5 procent na een positief analistenrapport van Goldman Sachs. Biotechnoloog Pharming sloot de rij met een min van 0,9 procent. Wereldhave werd ruim 6 procent meer waard bij de kleinere bedrijven. Het winkelvastgoedfonds zag in de loop van het tweede kwartaal wat herstel van het aantal bezoekers van zijn winkelcentra. Wel kreeg het bedrijf nog altijd maar 59 procent van alle huur betaald.