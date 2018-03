H&M heeft berg onverkochte kleding ter waarde van 4,3 miljard dollar

VW kocht na sjoe­mel­schan­daal hon­derd­dui­zen­den diesels terug

20:06 Volkswagen heeft sinds het sjoemeldieselschandaal in de VS zeker 350.000 dieselauto's teruggekocht van de eigenaren. In Duitsland haalde de autofabrikant sinds augustus al zo'n 170.000 oude diesels van de weg.