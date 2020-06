Hema-lovers hekelen investeerders: ‘onze’ winkel, geroofd door snelle jongens

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoe kon de zo populaire Hema met al zijn fijne artikelen - goed en goedkoop - zo in de problemen raken? Sabien Duetz, ooit hoofd design bij het warenhuis, is geen econoom maar legt wél de vinger op de zere plek. Ze zag met lede ogen aan hoe er elk jaar minder budget kwam voor haar afdeling. ,,We hadden een unieke ‘drietand’ van prijs, kwaliteit en design. Een topteam werkte met hart en ziel aan die bekende Hema-spullen zoals kleding, schoolspullen of keukengerei. Maar we mochten steeds minder door toedoen van private equity-firma Lion Capital. De beste krachten vertrokken naar andere ketens, zoals Zeeman. Dat bedrijf heeft Hema op het gebied van textiel ingehaald. Dat krijg je als je onvoldoende investeert.’’