Hema ‘bijna’ akkoord met schuldeisers: ‘Helft schulden kwijtgescholden in ruil voor belang’

Update/videoWinkelketen Hema zegt bijna een akkoord te hebben bereikt met zijn schuldeisers over het verlagen van de uitstaande schulden van het bedrijf. Die schulden worden omgezet in aandelen. Daardoor zou het bedrijf meer ‘financiële flexibiliteit’ moeten krijgen. Eerder vanmiddag maakte Hema-baas Marcel Boekhoorn nog bekend dat ze niet tot een akkoord waren gekomen.

De schuldeisers hebben zich volgens de warenhuisketen achter de bestaande strategie van Hema geschaard en zijn ook bereid extra financiële middelen ter beschikking te stellen als buffer.

Hema verwacht binnen enkele dagen een akkoord te bereiken. Het is nog niet direct duidelijk hoe groot het belang is dat de schuldeisers in Hema willen hebben in ruil voor de schuldenreductie. Daarmee wordt volgens ingewijden rond de onderhandelingen “meer dan de helft van de schulden kwijtgescholden”. Hema heeft nu nog zo’n 880 miljoen aan schulden uitstaan. Met de vermindering van de schuld is de warenhuisketen fors minder kwijt aan rentelasten. De afgelopen jaren was het bedrijf om en nabij de 50 miljoen euro per jaar kwijt aan interest.

Hoe groot het belang wordt dat de schuldeisers krijgen, is nog niet duidelijk. De ingewijden zeggen dat het wel de insteek is dat zij “de sleutels in handen krijgen”, waarmee een einde komt aan de periode waarin Boekhoorn de enige eigenaar was. Het is de bedoeling dat het management van Hema aanblijft

50 miljoen

Hema moest eigenlijk maandag een aflossing van ruim 50 miljoen euro doen, maar dat lijkt nu van tafel. De financiële zorgen bij de warenhuisketen werden vergroot door de coronacrisis. Eerder drukte de schuldenberg, die een erfenis was van de vorige eigenaar Lion Capital, ook al zwaar op de financiën van Hema, maar wist het bedrijf het hoofd boven water te houden.

Boekhoorn maakte vanmiddag bekend de schuldeisers een ‘fantastisch bod van 523 miljoen euro’ te hebben gedaan. Daarmee zouden de schulden van de onderneming met een half miljard teruggebracht worden en kon de Hema volgens hem als ‘gezond gefinancierd bedrijf’ doorgaan. Desondanks kwam het niet tot een akkoord, reageerde hij teleurgesteld. Volgens hem leek het erop dat de crediteuren dat bod ‘niet serieus in overweging’ hadden genomen. ,,Blijkbaar willen ze een markttest doen en kijken of er elders meer te halen is. Ik denk niet dat dit in het belang is van Hema en de kans is groot dat het bedrijf wederom ten prooi zal vallen aan opportunistische investeerders.’’

Hema kampt met een zware schuldenlast. De coronacrisis heeft de financiële positie van het bedrijf verder verzwakt.

Blokker-moederbedrijf

Boekhoorn nam de warenhuisketen in 2018 over en had een strategie ingezet met onder meer samenwerkingsverbanden en verdere internationale uitbreiding.

Blokker-moederbedrijf Mirage Retail Group bracht donderdag een bod uit bij de schuldeisers. Dit om tot een akkoord te komen over het verminderen van de schuldenberg, zo bevestigde een woordvoerder van het bedrijf eerder vandaag. Topman Michiel Witteveen zou volgens De Telegraaf de schuldenberg van Hema willen verkleinen van de huidige 880 miljoen euro tot tussen de 400 en 500 miljoen euro. Dat moest gebeuren door het wegstrepen van schulden en nieuwe investeringen. ,,Het is de bedoeling dat iedereen inlevert en dan zijn we ook bereid om zelf geld in te brengen om van Hema weer een gezond bedrijf te maken”, aldus Witteveen tegen de krant. Precieze bedragen noemde hij niet.

De Mirage Retail Group legde het bod neer bij de schuldeisers van Hema. Die gingen in overleg met eigenaar Marcel Boekhoorn om een deel van hun schulden weg te strepen in ruil voor een belang.

Sprinkhaaninvesteerders

Vakbond FNV wil dat sprinkhaaninvesteerders, die een bedrijf kaalplukken en dan weer verdergaan, wettelijk aan banden worden gelegd. De vakbond zegt dat in reactie op de situatie bij Hema dat volgens FNV al jaren wordt ‘gebruikt als geldautomaat'. ,,We moeten af van de hoge mate van schuldfinanciering. De schuldeisers bij Hema worden al jarenlang door de overheid gefaciliteerd”, zegt vakbondsbestuurder Danielle Wiek.

Quote Sprinkhaan­in­ves­teer­ders moeten wettelijk aan banden worden gelegd. De Hema wordt al jaren gebruikt als geldauto­maat FNV-bestuurder Danielle Wiek

FNV hekelt niet alleen de schuldenlast bij Hema maar ook het gebrek aan waardering van het personeel. Door de hoge schulden ging de winkelketen op het loon van de medewerkers bezuinigen terwijl er wel werd geïnvesteerd in buitenlandse uitbreiding, stelt Wiek. Ze wijst daarbij ook op het feit dat er weinig mogelijkheid tot inspraak was voor het personeel.

Plannen om Hema te redden waarbij personeel zou moeten investeren, raadt FNV af. Die plannen lijken ‘misschien sympathiek’ maar spekken ‘uiteindelijk alleen de kas van Boekhoorn en de andere schuldeisers’.

Zwaar weer

Hema verkeert in zwaar weer. De schuld van meer dan 750 miljoen euro is al jaren te hoog. Door de sluiting van 300 Hema-vestigingen in het buitenland als gevolg van de coronacrisis kwam het bedrijf in een zodanige positie dat er op korte termijn een oplossing moest worden gevonden voor de enorme schuldenlast.



Hema kwam eind 2018 weer in Hollandse handen na zeven jaar leuren door Lion Capital. Nog geen twee jaar nadat miljardair Marcel Boekhoorn de winkelketen overnam van de Britse durfinvesteerders, proberen schuldeisers eigenaar te worden van ons nationale warenhuis. In ruil daarvoor zijn ze bereid 300 miljoen euro aan schulden weg te strepen.



Ook de overheid praat mee over de redding van Hema. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft enkele weken geleden zakenbank Lazard ingehuurd om te onderzoeken welke rol de regering kan spelen bij het door schulden overladen winkelbedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van garanties op leningen.

Meer Nederlandse kapers op de kust

Ook het initiatief HoudeHema wil Hema kopen en daarmee het oer-Hollandse merk uit handen van buitenlandse investeerders houden. Vrijdag werd ook een crowdfunding-initiatief gelanceerd met hetzelfde doel onder de noemer #welovehema.

Arjen Leest, merkenstrateeg en een van de initiatiefnemers van de actie om Hema te hulp te schieten, is bang dat de schuldeisers geen hart hebben voor het bedrijf. Volgens hem zijn buitenlandse investeerders er ook de oorzaak van dat Hema jarenlang is ‘leeggetrokken’. Daardoor kampt Hema al jaren met een schuldenlast van honderden miljoenen euro’s.

Hartverwarmend

Hema noemde het initiatief hartverwarmend. Een woordvoerster geeft aan dat de keten er ‘an sich’ niet slecht voor staat. ,,Maar de schuld is wel te hoog. We hebben eerder al gezegd dat we daarover met schuldeisers in gesprek willen om een oplossing te vinden. Zolang de onderhandelingen lopen doen we geen mededelingen.”