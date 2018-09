Harde brexit kost iedere werkende Nederlander 3.300 euro

,,Wij doen nu alles onder het motto: 'hope for the best, prepare for the worst'", vertelt een woordvoerder van VNO-NCW, de koepel van het bedrijfsleven. ,,Niemand gaat winnen bij een harde brexit. We roepen ondernemers toch op zich daarop voor te bereiden. Regel je zaakjes, is onze boodschap.''



Ook burgers gaan de gevolgen van een harde brexit voelen. Allereerst bij het reizen. Een extreem voorbeeld daarvan is de Ierse prijsvechter Ryanair. Dat bedrijf heeft voor de zekerheid een clausule in de voorwaarden gezet, waardoor tickets in het slechtste geval bij een 'no-deal' niet langer geldig zijn.



Toch gaat het doemscenario niet op dat we straks helemaal niet meer kunnen vliegen, meldt KLM. ,,We weten zeker dat we kunnen blijven vliegen.'' Schiphol moet wel intern verbouwen om de veiligheid te garanderen.