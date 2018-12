Hans Wijers vertrekt bij Heineken

Toekomst voor de laatste nertsenfok­ke­rij­en uitzicht­loos: ‘Veertig jaar voor niets ge­werkt’

16 december Uitzichtloos. Een andere omschrijving is er niet voor nertsenhouders in Nederland. Deze bedrijfstak is per 2024 verboden, geld om te stoppen komt er niet. Wim Meijer en zijn zoons Rik en Tim uit het Overijsselse Vriezenveen over dat verbod, de zelfdodingen in de sector en de toekomst. „Ik heb veertig jaar voor niets gewerkt.”