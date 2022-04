Handel met Rusland droogt op: ‘Je wilt als bedrijf natuurlijk geen sancties overtreden’

Bierbrouwer Heineken maakte afgelopen week bekend helemaal te stoppen met de activiteiten in Rusland. Dat levert het bedrijf een strop op van naar verwachting 400 miljoen euro, stelde het bedrijf. Dan gaat het bijvoorbeeld om sluiting van brouwerijen en het stilleggen van de verkooporganisatie. Eerder maakte oliegigant Shell bekend ook weg te gaan uit Rusland. Het bedrijf heeft grote belangen in olie- en gasvelden en exploiteert ook vierhonderd tankstations in Rusland. Shell denkt dat de rekening oploopt tot 3 miljard dollar.