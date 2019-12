Grote pensioenfondsen staan er ietsjes beter voor

Bij ambtenarenfonds ABP steeg de dekkingsgraad tot 94,6 procent. Bij zorgfonds PFZW liep de score op tot 96 procent en metaalfonds PMT zit inmiddels op 96,6 procent. Dat betekent dat ze voor elke euro die ze in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren zo’n 95 tot 97 eurocent in kas hebben.



De pensioensector kampt al langere tijd met moeilijke marktomstandigheden. Vooral de lage rente speelt de fondsen parten. Ook worden de regels op bepaalde vlakken strenger. Dat het beeld in november iets verbeterde, hangt onder meer samen met een lichte stijging van de rente en meevallende cijfers over de economische groei.



Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken kwam onlangs met maatregelen waardoor de meeste fondsen niet hoeven te korten. De bewindsman stelde wel dat er mogelijk gesneden moet worden in de pensioenen bij vier fondsen, waarbij in totaal zo’n 600.000 werkenden en gepensioneerden zijn aangesloten. Dit betreft kleinere fondsen.



Als er geen maatregelen waren getroffen, dan hadden 27 fondsen met in totaal 7,8 miljoen deelnemers moeten korten. Of er straks toch ergens gekort moet worden, is nog niet met zekerheid te zeggen. De financiële situatie aan het einde van het jaar geeft de doorslag.