'Grootste staking ooit' bij Ryanair mogelijk eind deze maand

Het zijn spannende tijden voor wie een vliegticket heeft geboekt bij Ryanair. Want dreigen met de 'grootste staking ooit' is een oorlogsverklaring van Europese vakbonden aan de van oorsprong Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij. Vier vragen over de acties.

1. Wanneer wordt er gestaakt?

Officieel is er nog geen exacte datum maar diverse bronnen geven aan dat daarvoor vrijdag 28 september in beeld is. Donderdag willen de vakbonden - waar onder de FNV - de datum bekendmaken. Dan spreken vertegenwoordigers ook met de Europese Commissie over de situatie bij Ryanair, hebben ze afgelopen vrijdag afgesproken tijdens een bijeenkomst in Rome. Op 20 september is er ook nog een aandeelhoudersvergadering en de bonden roepen aandeelhouders op om aan te dringen op een koerswijziging bij de Ierse luchtvaartmaatschappij. Onder de aandeelhouders zijn zo'n 300 institutionele beleggers, zoals banken, grote investeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. De bonden hopen dat zij de top bijsturen.

2. En dus gaat mijn vlucht eind september niet?

Dat is de vraag, niet alle vluchten zullen worden geschrapt. Maar de staking treft wel veel landen: naast het Nederlandse cabinepersoneel doen ook collega's in Italië , Portugal, België en Spanje mee. Dus wie naar die landen reist of vanuit bestemmingen in die landen vertrekt, doet er goed aan alvast naar alternatieven te zoeken. Ryanair mag in Nederland geen stakingsbrekers inzetten, zo heeft de rechter eerder al besloten. Dat gebeurde bij de pilotenstaking op 10 augustus nog wel omdat de acties volgens de rechter te laat werden aangekondigd. Een staking zal dus in elk geval betekenen dat de vier in Eindhoven gestationeerde vliegtuigen niet de lucht ingaan.

3. Wie staken er eigenlijk?

In elk geval het cabinepersoneel. Maar ook met de piloten ligt Ryanair nog in de clinch. En ook zij willen nog gaan staken. Extra strop voor de passagiers: niet per se op dezelfde datum. Dat betekent dat reizigers die vliegen met de Ierse budgetmaatschappij zich de komende tijd moeten opmaken voor meerdere stakingen op een rij: van cabinepersoneel én de vliegeniers. De Nederlandse pilotenbond VNV overlegt met onder andere Zweedse collega's over mogelijke actiedata. De Duitse piloten van Ryanair maakten gisteravond bekend dat ze woensdag 24 uur gaan staken. Vanaf Eindhoven wordt niet naar de oosterburen gevlogen. Bij Ryanair in Eindhoven werken 80 mensen als cabinemedewerker, 40 als piloot.